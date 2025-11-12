Землю накрыла магнитная буря красного уровня, принесшая с собой полярное сияние: сколько будет продолжаться

Планета Земля 12 ноября переживает мощнейший геомагнитный шторм, который, по данным астрофизиков, почти достиг экстремального уровня. Это явление стало следствием недавних супермощных вспышек на Солнце, в результате которых облака плазмы добрались до нашей планеты.

В течение суток К-индекс геомагнитной активности поднимется до отметки 8, однако уже 14 ноября магнитная буря пойдет на спад. Об этом сообщает портал Meteoagent.

Вспышки на Солнце

Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9, а для обозначения используется планетарный К-индекс. К сильной магнитной буре относятся активности с показателем 5 и выше. После того, как солнечные импульсы достигают поверхности магнитосферы нашей планеты, возникает геомагнитная активность.

С начала ноября наблюдались сильные магнитные бури. Однако очередной всплеск геомагнитной активности заставил планетарный К-индекс зашкалить до отметки 8. Согласно оперативным данным мониторинговых устройств, сила геошторма оценивается как очень высокая, достигая экстремального уровня.

Астрофизики связывают текущие возмущения с прибытием нескольких выбросов корональной массы от Солнца, вызванных мощными вспышками, включая выброс X5.1. Существует вероятность слияния этих облаков плазмы, что и спровоцировало столь мощный уровень бури.

Полярное сияние

В результате геомагнитного шторма на Земле наблюдали полярное сияние в разных странах. Магнитные бури, по сути, делают полярные сияния более интенсивными, яркими и видимыми на гораздо более низких широтах, чем обычно.

Пользователи соцсетей поделились впечатляющими фото полярного сияния из Мексики и Соединенных Штатов.

Как улучшить самочувствие

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие, особенно у метеозависимых людей. Наиболее частые симптомы: головная боль, слабость, бессонница, раздражительность, снижение концентрации, повышение артериального давления или обострение хронических болезней.

Соблюдение элементарных правил поможет улучшить самочувствие во время магнитной бури. При этом не обязательно прибегать к определенному лечению, важно лишь соблюдать размеренный темп жизнедеятельности.

Спите не менее 7–8 часов, желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Отдыхайте больше, избегайте переутомления. Занимайтесь дыхательными упражнениями, йогой или медитацией. Ограничьте стрессовые ситуации – они могут усугубить симптомы. Пейте больше воды (1,5–2 л/сутки), чтобы поддержать давление и обмен веществ. Употребляйте легкую пищу, богатую калием и магнием: бананы, курагу, орехи, овсянку, зелень. Ограничьте кофе, алкоголь, жирное и соленое.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры – зоны, где магнитное поле временно ослабевает, позволяя солнечному ветру вырываться в космос с повышенной скоростью. Поток заряженных частиц, вырвавшийся из этой области, двигался прямо в сторону Земли, из-за чего ученые предостерегли о вероятности умеренной геомагнитной бури.

