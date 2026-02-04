Новости Общество – Землю накроет магнитная буря красного уровня: названы опасные даты

В начале февраля Землю накроет магнитная буря повышенной интенсивности. По прогнозам, 4-5 февраля 2026 года ожидается красный уровень геомагнитной активности из-за солнечной вспышки класса M4.

Специалисты предупреждают о рисках для метеозависимых людей. Прогноз основывается на данных сервиса Meteoagent со ссылкой на спутниковые наблюдения NOAA.

Магнитная буря будет связана с активной фазой Солнца, во время которой зафиксировали вспышку класса M4. Такой уровень считается потенциально опасным и способен влиять не только на самочувствие людей, но и на работу навигационных систем, мобильной связи и спутников.

Ожидается, что индекс Kp в пиковые часы будет расти, что соответствует красному уровню геомагнитной активности. Самые высокие показатели прогнозируют в ночные и утренние часы 4 и 5 февраля по всемирному координированному времени (UTC).

Аналитики отмечают, что в зоне риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической усталостью и повышенной метеочувствительностью. В такие дни возможны головные боли, скачки артериального давления, нарушения сна и снижение концентрации.

Кроме того, повышенная геомагнитная активность может вызвать кратковременные сбои в работе GPS, радиосвязи и энергетических систем в северных регионах. Специалисты советуют в период магнитной бури избегать чрезмерных нагрузок, пить больше воды и следить за самочувствием.

