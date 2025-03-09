Земля под влиянием мощной магнитной бури: сколько будет продолжаться

С первых чисел марта на Земле продолжает бушевать мощная магнитная буря. Существенное повышение геомагнитной активности на нашей планете вызвано чрезвычайно сильными вспышками на Солнце.

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К-индекс, характеризующий геомагнитную активность, достиг отметки в 7 пунктов. Об этом сообщает портал Meteoagent.

Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9, а для обозначения используется планетарный К-индекс. К сильной магнитной буре относятся активности с показателей 5 и выше. Следовательно, в ближайшее время повышенная активность на поверхности Солнца окажет влияние на нашу планету

В период с 10 по 12 марта К-индекс ожидается на уровне 4-5. Затем 13 марта наступит небольшой перерыв, после которого геомагнитная активность на Земле вновь начнет повышаться.

После того, как солнечные импульсы достигают поверхности магнитосферы нашей планеты, возникает геомагнитная активность. Такая энергия состоит из заряженных частиц – протоны и электроны, которые движутся в пространстве с чрезвычайно высокими скоростями. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем и атмосферой, что приводит к различным эффектам. Эти эффекты можно увидеть в форме полярных сияний, отключений радиосвязи, сбоев в работе спутников и в электросетях.

Во время магнитных бурь у людей могут возникнуть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Также следует учесть, что возможны проявления более серьезных проблем со здоровьем. К таким можно отнести склонность к образованию тромбов, повышение артериального давления и мигрень.

Поэтому метеозависимым людям советуют на период магнитных бурь отказаться от больших физических нагрузок. По возможности это время лучше посвятить отдыху и заботе о своем физическом и ментальном здоровье. Для этого можно принимать теплые травяные ванны, пить больше воды и не нагружать нервную систему.

Напомним, согласно исследованиям, в результате глобального потепления треть всех живых видов может исчезнуть к 2100 году. Это может стать реальностью, если выбросы парниковых газов не замедлятся. Ученые подчеркнули, что некоторые группы видов или типов подвергаются гораздо большему риску, чем другие, например земноводные.

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