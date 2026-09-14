Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ: кто займет место Казмирчука

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский назначил Константина Гуменюка командующим Медицинскими силами Вооруженных сил Украины. На этой должности он сменил Анатолия Казмирчука.

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Соответствующие указы № 909/2026 и № 910/2026 глава государства подписал 14 сентября. Первым указом Зеленский освободил Казмирчука от должности, вторым – назначил на нее Гуменюка.

Константин Гуменюк – военный хирург, полковник медицинской службы. В сообщении отмечается, что он пользуется авторитетом среди военных и доверием волонтерского сообщества.

Решение о назначении Гуменюка президент принял совместно с Главнокомандующим ВСУ. Среди основных задач на новой должности названы сохранение жизни и здоровья украинских военнослужащих.

В указе № 909/2026 говорится об освобождении Анатолия Петровича Казмирчука от должности командующего Медицинскими силами Вооружённых Сил Украины.

Указом № 910/2026 Константин Витальевич Гуменюк назначен командующим Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины.

Оба документа Владимир Зеленский подписал 14 сентября 2026 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 2 сентября президент Зеленский назначил Святослава Заица командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Новый руководитель ранее командовал 20-м армейским корпусом.

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