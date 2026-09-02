Зеленский назначил Святослава Заица командующим Сухопутными войсками ВСУ: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Святослава Заица командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Новый руководитель ранее командовал 20-м армейским корпусом.

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Соответствующий указ № 853/2026 глава государства подписал 2 сентября. Документ опубликован на официальном сайте президента Украины.

Что известно о новом командующем

Святослав Заец – выходец из Десантно-штурмовых войск ВСУ. С апреля 2026 года, до нового назначения, он командовал 20-м армейским корпусом, который выполняет задачи по обороне Днепропетровской области.

Ранее Заец занимал должность начальника штаба – заместителя командира 8-го корпуса ДШВ ВСУ.

Офицер имеет боевой опыт с 2014 года. Когда Россия начала оккупацию Крыма, он находился на учениях на полуострове и командовал разведывательной ротой 25-й воздушно-десантной бригады.

Его подразделение, в составе которого было около сотни военнослужащих, в течение месяца оставалось заблокированным российскими военными. Заец не согласился на условия оккупантов и вывел подразделение на материковую Украину, после чего продолжил службу в ДШВ.

Военные, служившие вместе с Зайцем, характеризуют его как офицера, уделяющего значительное внимание цифровизации и роботизации войны.

Во время командования 20-м корпусом Заец поставил задачу сделать его одним из самых цифровизированных в Силах обороны. В частности, он одним из первых среди командиров корпусов перевел все подчиненные бригады на Mission Control — цифровую систему управления беспилотными операциями в режиме реального времени.

До назначения Заица Сухопутные войска ВСУ более года возглавлял бригадный генерал Геннадий Шаповалов. Он занял эту должность в июне 2025 года. 2 сентября Зеленский освободил Шаповалова от должности соответствующим указом.

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