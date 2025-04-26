Зеленский прибыл на прощание с Папой Римским Франциском

Утром 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим. Там глава государства примет участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

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Президент приехал в итальянскую столицу вместе с первой леди Еленой Зеленской. Об этом OBOZ.UA рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

В Риме Зеленский, первая леди и украинская делегация примут участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском. Стоит отметить, что накануне появилась информация, что в Италии украинский президент может встретиться с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Однако еще вечером 25 апреля Зеленский говорил, что его присутствие на похоронах Понтифика под вопросом из-за плотного графика. В свою очередь Трамп на пути в Рим подтвердил журналистам, что его встреча с Зеленским возможна.

Как сообщал OBOZ.UA:

Утром 21 апреля в возрасте 88 лет скончался Папа Римский Франциск – первый иезуитский понтифик, первый Папа из Латинской Америки. С 14 февраля Франциск находился в больнице в тяжелом состоянии, хотя накануне предстал перед верующими по случаю Пасхи и в своей речи упомянул о войне в Украине.

Похороны Папы Римского Франциска пройдут в субботу, 26 апреля. Прощальная литургия, которая пройдет на площади Святого Петра в Ватикане, начнется в 10:00 утра. После завершения всех похоронных обрядов гроб с телом понтифика перенесут в базилику Санта Мария Маджоре для погребения. Такова была последняя воля Франциска.

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