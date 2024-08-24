'То, что нес враг на нашу землю, теперь вернулось в его дом': Зеленский обратился к украинцам в День Независимости. Видео

Президент Владимир Зеленский приветствовал граждан с Днем Независимости Украины. Он подчеркнул, что наше государство – земля, данная Богом, которую никому невозможно отдать.

Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram главы государства. Президент подчеркнул, что украинцы всегда возвращают долги.

"И тот, кто желал нашей земле бед, получит их у себя дома. С процентами. Тот, кто хочет сеять на нашей земле зло, будет пожинать его плоды на своей территории", – сказал украинский лидер, отметив, что это закономерность и закон бумеранга.

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"И его запуск начался недалеко от места, где я записываю это обращение. Сумщина. Могрица. Река Псел. Несколько километров от нашей границы. Границы между Украиной и неволей, между жизнью и смертью. Границы между независимым европейским государством и террористической организацией номер один в мире. 913 дней назад, в том числе и через Сумщину, Россия пошла на нас войной", – напомнил Зеленский.

Он отметил, что, несмотря на все усилия России уничтожить украинцев, сегодня мы отмечаем 33 годовщину Независимости.

"А то, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом. И тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы его страна не стала буферной федерацией. Так отвечает независимость", – убежден президент.

"В каждую точку РФ, являющуюся источником опасности для жизни нашего государства и наших людей, рано или поздно прилетит украинский ответ", – заверил глава государства.

Он отметил, что Украина не позволит превратить в серую зону земли, где по праву должно быть сине-желтое знамя.

"Не будет больной дед с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии. Как жить, по какому пути идти и какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы. Потому что так работает независимость", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что мировые медиа изображают нынешние события на Курщине как "Украина снова удивляет. Россия снова в своем репертуаре". В глазах всего мира российская армия выглядит преступниками и мародерами.

"И так же весь мир видит, как наши воины дают местным людям воду, еду, лекарства, а те говорят: "Хорошо, что теперь здесь вы, а не кадыровцы". Так выглядит достоинство Украины. Цивилизованность. Добродетель нашей независимости", – с гордостью сказал президент.

"33 года назад Украина возродилась на картах мира, а сегодня Украина покоряет сердца мира. Вдохновляет смелостью. Служит примером, как не бояться Путина. И объединяет Землю вокруг своего, украинского мировоззрения", – убежден гарант.

Он заявил, что нам не нужны чужие области, а только мир и покой вдоль всей нашей границы – на суше, на море и в воздухе.

"И крепкая граница должна быть между нами и врагом, а между украинцами не будет никаких стен. Потому что Украина – в каждом из нас. Независимость – в каждом из нас. И объединенные, мы способны побеждать. Это доказало 24 февраля. Доказал 2022 год. И 2023-й. Доказывает и этот год. Мы выстояли, сдержали и дали отпор врагу, а теперь делаем это на его болотах", – подчеркнул Зеленский.

"Независимость сегодня имеет уставшие глаза, которые видели все. Независимость улыбается, когда украинцам удается. Независимость – это тишина, когда мы теряем своих людей. Независимость – это клятва никогда не забыть павших героев. Независимость имеет привкус дыма и пыли на поле битвы и в гражданской жизни. Независимость спускается во время тревоги, чтобы выстоять и подняться снова и снова сказать врагу: ничего не получится. Не сможете. Не победите. И будете за все отвечать", – сказал украинский лидер.

Также с праздником украинцев поздравил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Он подчеркнул, что подлинная независимость дается нелегко и порабощенные народы на протяжении всей истории борются за извечное стремление жить свободно.

"Украинский народ всегда дает бой империям, посягающим на нашу святую землю. Сотни лет, с оружием в руках, с горячим сердцем", – отметил военачальник, показав авиабомбу, которая полетит на головы оккупантов "за наше будущее, за нашу землю, за нашу свободу – за независимость".

Напомним, 24 августа 2024 года Украина отмечает уже 33 года своей независимости. Каждый из них стал важным этапом в становлении украинской государственности, политической и общественной идентичности. Чем запомнился этот период, читайте в материале OBOZ.UA.

Также наше издание собрало подборку лучших поздравлений с праздником, ведь День Независимости – это не только время торжественных мероприятий и официальных речей. Это также возможность проявить свои чувства к Украине через искренние поздравления, патриотические открытки, которые можно отправить друзьям, родным и коллегам.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден поздравил Украину с Днем Независимости. Американский лидер заверил, что наша страна есть и останется свободной, а также выразил гордость, что Штаты всячески поддерживают Украину в борьбе против агрессора.