33 года Независимости Украины: хронология в событиях

С момента провозглашения независимости в 1991 году Украина прошла долгий и сложный путь, полный вызовов и побед, которые навсегда останутся в истории нашей страны. Каждый год стал важным этапом в становлении украинской государственности, политической и общественной идентичности.

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От мирных времен до военных конфликтов, от экономических реформ до культурного возрождения – все это повлияло на наш современный национальный опыт. О том, чем запомнился каждый из 33 лет украинской независимости, читайте в материале OBOZ.UA.

1991 год

1991 год стал началом новой эпохи для Украины. 24 августа Верховная Рада Украины провозгласила Акт о независимости, поддержанный на всеукраинском референдуме 1 декабря. 90,32% украинцев ответили "да" на вопрос "Подтверждаете ли вы Акт провозглашения Независимости Украины?", а президентом был избран Леонид Кравчук.

Однако вместе со свободой пришли новые экономические вызовы. Дефицит был всего, кроме хлеба, а в магазины выстраиваются огромные очереди, чтобы потратить рубли и купоны.

В то же время начала восстанавливаться и украинское образование и культура. Менее чем через месяц после провозглашения Украиной независимости было решено возобновить деятельность Киево-Могилянской академии.

1992 год

В течение 1992 года независимость Украины была признана большинством государств мира. Этот год также отметился утверждением государственных символов – герба, флага и гимна.

Также в этом году сдвиги произошли в религии. Архиерейский собор УПЦ (МП) устранил митрополита Киевского и всея Украины Филарета с должности главы Украинской православной церкви. После этого в Украине и появились два патриархата – Московский и Киевский.

1993 год

1993 год стал временем больших трудностей для многих украинцев, однако эти изменения заложили основу для будущего развития.

В стране была гиперинфляция, предприятии закрывались, а зарплату платили натурой. Также проходила забастовка шахтеров, государство страдало от нехватки налогов и т.д. Кроме того, в стране начались массовые веятельные отключения света.

В сентябре после встречи в Крыму Леонида Кравчука и Бориса Ельцина Украина дала согласие отдать часть своих кораблей Черноморского флота, чтобы расплатиться по долгам за российские нефть и газ.

1994 год

В 1994 году прошли первые демократические выборы президента Украины, на которых Леонид Кравчук передал власть Леониду Кучме. Тот в свою очередь внедрил мораторий на продажу земли, затормозивший развитие сельского хозяйства.

5 декабря между Украиной, Россией, США и Великобританией был заключен Будапештский меморандум из-за того, что Украина отказалась от третьего по мощности ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности.

В том же году Святослав Вакарчук переименовывает название своей группы в "Океан Эльзы", группа "Вопли Видоплясова" выпустила альбом "Країна мрій", а "Динамо" впервые вывел на поле Андрея Шевченко.

Кроме того Украина впервые в 1994 году приняла участие в Олимпийских играх отдельной командой, а не в составе объединенной команды СНГ. В результате 26 февраля фигуристка Оксана Баюл завоевала первое олимпийское золото в истории Украины.

1995 год

Еще в 1994 году в Крыму Москва проводила свою политику, чтобы отсоединить полуостров от Украины. Но СБУ провело несколько успешных спецопераций. В конце концов, в 1995 году правительство издает закон "Об Автономной Республике Крым", подавляя попытки аннексии.

31 августа Украина подтвердила свой статус космического государства и запустила свой первый спутник "Січ-1".

9 ноября Украина стала членом Совета Европы.

1996 год

28 июня 1996 года Украина утвердила свою Конституцию, которая стала одним из важнейших документов в становлении государства. Также в этом году в результате денежной реформы 2 сентября была введена национальная валюта – гривна.

Также начинается так называемая "нефтяная война" между Украиной и РФ. Причиной стало то, что Украина повысила тарифы на транспортировку соседской нефти по газопроводу "Дружба".

Что касается культуры, то Олимпийские игры 1996 года в Атланте в США становятся наиболее успешными для Украины на то время. Спортсмены принесли государству 9 общекомандное место, 9 золотых, 2 серебряных и 12 бронзовых медалей.

1997–1998 год

1997 год запомнился подписанием Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, что было важным для стабилизации отношений между двумя странами.

Экономика начала постепенно развиваться, средняя зарплата составила почти 150 долларов.

19 ноября первый космонавт независимой Украины отправился в космос на американском корабле Columbia в составе научной экспедиции.

26 февраля 1998 года состоялся первый государственный визит президента Кучмы в Москву, где был подписан договор об экономическом сотрудничестве.

1999–2000 год

1999 год отметился повторным избранием Леонида Кучмы на пост президента Украины. На это повлияло, в частности, то, что его главный конкурент Вячеслав Чорновол погиб в автокатастрофе.

А 2000 год запомнился "кассетным скандалом", когда были обнародованы записи разговоров в кабинете президента, свидетельствовавшие о его причастности к заказному убийству оппозиционного интернет-журналиста Георгия Гонгадзе. Тогда это привело к массовым протестам и политическому кризису.

Также в этот период Украина впервые рассчитывается с РФ за газовые долги крылатыми ракетами Х-55 и Х-55СМ. Тогда их было передано 575 штук.

2001 год

13 февраля 2001 года экс-премьер министер Юлия Тимошенко была арестована за контрабанду российского газа в Украину и неуплату налогов.

Также в 2001 году Украину впервые посетил Папа Римский Иоанн Павел II.

А 5 декабря первая и единственная всеукраинская перепись населения обнаружила, что в стране живет 48 миллионов 457 тысяч граждан.

2002 год

9 июля Украина официально заявила о своем намерении интегрироваться в НАТО, поскольку Леонид Кучма ввел решение РНБО об интеграции Украины в евроатлантические структуры.

Впоследствии 21 ноября был отправлен в отставку премьер-министр Украины Анатолий Кинах. Поэтому главой Правительства назначили тогдашнего главу Донецкой ОДА Виктора Януковича.

2003 год

11 августа украинские миротворцы отправились в Ирак для выполнения миротворческой миссии.

С 24 сентября по 23 октября происходил конфликт вокруг острова Тузла, вызванный сооружением Россией дамбы в Керченском проливе, ставший очередным серьезным испытанием для украинско-российских отношений.

2004 год

20 апреля парламент Украины ратифицировал соглашение о Едином экономическом пространстве с Россией, Беларусью и Казахстаном.

15 мая певица Руслана одерживает первую победу для Украины на песенном конкурсе Евровидение.

23 октября в Киеве прошли массовые демонстрации в поддержку кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко.

22 ноября после сомнительной победы на выборах Виктора Януковича началась Оранжевая революция. Тогда украинский народ массово выступил против фальсификаций на президентских выборах, что привело к изменению политического курса страны.

26 декабря прошло повторное голосование второго тура выборов Президента Украины. В результате с минимальным преимуществом следующим Президентом Украины был избран Виктор Ющенко.

2005 год

4 февраля Юлия Тимошенко получает рекордную поддержку парламента и становится первой в истории Украины женщиной на должности главы правительства.

19 мая была подписана Болонская декларация гармонизации высшего образования.

2006 год

17 февраля Евросоюз предоставил Украине статус страны с рыночной экономикой, потому предприниматели смогли продавать товары за границу. Из-за этого экспорт в следующем году повысился до 227 миллионов гривен.

28 ноября Верховная Рада Украины приняла закон, признавший Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

2007 год

2 апреля Виктор Ющенко впервые воспользовался правом роспуска Верховной Рады и объявил внеочередные парламентские выборы, на которых победила Партия регионов.

12 мая Андрей Данилко занял второе место на песенном конкурсе Евровидение.

В Украине появляются iPhone и кинотеатры IMAX.

2008 год

2-4 апреля состоялся саммит стран-членов НАТО в Бухаресте. Тогда президент РФ в своей речи впервые намекнул на возможные территориальные претензии к Украине в случае сближения с НАТО.

Внешнее независимое оценивание стало обязательным для всех абитуриентов. Первая сессия экзаменов началась 22 апреля.

16 мая Украина стала 152-м полноправным членом Всемирной торговой организации.

23 октября Европарламент также признал голодомор преступлением против человечности и выразил соболезнования украинскому народу.

2009 год

20 мая Донецкий "Шахтер" стал первым из украинских клубов за время независимости, который получил кубок УЕФА.

11 июня эксперты Всемирной Организации Здравоохранения объявили о вспышке пандемии гриппа H1N1.

29 августа в Донецке открыли стадион элитной категории "Донбасс-Арена".

2010 год

В 2010 году президентом Украины был избран Виктор Янукович. Он и Дмитрий Медведев 21 апреля подписали договор, согласно которому Украина продлила срок пребывания Черноморского флота в Крыму до 2042 года в обмен на скидку на газ.

16 июля стартовал первый Одесский международный кинофестиваль, который впоследствии стали называть Восточноевропейскими Каннами.

2011 год

5 августа 2011 года в Печерском суде Киева была арестована Юлия Тимошенко. 11 октября ее приговорили к 7 годам заключения.

Впоследствии Евросоюз отказался подписать Соглашение об ассоциации и создать зону свободной торговли с Украиной, ссылаясь на судебный процесс по политику.

2012 год

3 июля был принят закон об основах государственной языковой политики.

Также Украина вместе с Польшей принимала чемпионат Европы по футболу Евро-2012, что стало одним из самых больших спортивных событий в истории страны.

2013 год

24 ноября начинаются массовые протесты против решения правительства приостановить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС.

В ночь на 30 ноября после силового разгона "Беркутом" мирного Евромайдана началась "Революція гідності".

Впоследствии были снесены более 1000 памятников Ленину по всей Украине.

2014 год

2014 год на тот момент считался самым тяжелым за всю историю независимой Украины. Жертвы на Майдане, диктаторские законы, небесная сотня, аннексия Крыма Россией и начало войны на востоке. Все это привело к значительным потерям и потрясениям для страны.

22 февраля президент Виктор Янукович убежал из Украины.

23 февраля началось вооруженное вторжение россиян в Крым. Это стало началом открытой фазы агрессии против Украины.

2015 год

21 января 2015 года после 242 суток героической обороны украинские военные покинули разрушенные терминалы Донецкого аэропорта.

11-12 февраля по просьбе лидеров Германии и Франции в 2015 году были подписаны Минские соглашения. Это договоренности о перемирии на условиях России.

21 мая – Верховная Рада приняла закон о создании Национальной полиции в Украине.

2016 год

1 января – вступила в силу зона свободной торговли между Украиной и ЕС.

15 мая певица Джамала побеждает на песенном конкурсе Евровидение.

25 мая состоялся обмен украинской политической деятельницы Надежды Савченко на осужденных в Украине пленных российских служащих ГРУ.

2017 год

11 июня начал действовать безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом – статус, позволяющий гражданам Украины свободно пересекать межгосударственные границы стран Европейского Союза.

2018 год

17 сентября Петр Порошенко ввел в действие решение СНБОУ о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

4 ноября после нападения умирает волонтер Катя Гандзюк, страной проходят акции протеста против бездействия следствия.

2019 год

5 января Украина получает от Вселенского патриарха томос – указ о предоставлении автокефалии, то есть независимости от московского патриархата.

Также в этом году действующий президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание участвовать в выборах. Он предложил своему оппоненту Петру Порошенко провести дебаты на Олимпийском, после которых шоумен выиграл с результатом 73% голосов.

25 апреля Верховная Рада Украины 278 голосами приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

С 1 октября проходили акции протеста против навязанной Германией "формулы Штанмайера", предусматривающей разведение войск в зоне боевых действий и придание особого статуса оккупированным территориям.

2020–2021 год

Начинается пандемия COVID-19. Люди вынуждены носить маски и учиться жить онлайн. Все обучение и большое количество рабочих переводят в дистанционный режим.

3 июля 2021 года снимается запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения, действовавшей с 1917 года.

2022 год

Этот год стал одним из самых трагических и страшных в истории всего времени существования украинского государства. 24 февраля Россия совершила полномасштабное наступление, объявив его "спецоперацией" и начала самую масштабную войну современности.

Но планы россиян "взять Киев за три дня" были слишком самоуверенными и оптимистичными. Против захватчиков выступила не только украинская армия, но и весь народ, порой выходивший против террористов с голыми руками.

В оккупированных городах жители массово выходили на митинги и протесты, не сомневаясь боролись за свободу даже перед вооруженными россиянами. Некоторые даже начали вести собственную партизанскую борьбу.

2 апреля Ирпень, Бучу, Бородянку и всю Киевскую область освободили от российских захватчиков, после чего стало известно о ряде зверств и преступлений против мирного населения и человечности в целом. Пытки, изнасилования, похищение детей, мародерство и т.д. – это неизменная политика россиян.

13 апреля две украинские ракеты "Нептун" уничтожают флагман крейсер "Москва".

9 мая президент США Джо Байден подписывает ленд-лиз – законопроект о вооруженной поддержке Украины.

Группа Kalush Orchestra побеждает на Евровидении с песней STEFANIA.

2023 год

2023 год также принес немало и экономических, экологических испытаний украинскому народу. Однако вместе с тем Украина начала укреплять свои позиции на мировой арене и доказывать свою силу духа, мощь и выносливость.

18 января в городе Бровары Киевской области упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД. В результате погибли 14 человек, в том числе министр Денис Монастырский, государственный секретарь министерства Юрий Лубкович и первый заместитель министра Евгений Енин.

В ночь на 3 мая два украинских беспилотника впервые атаковали Кремль.

24 мая – Архиерейский собор Православной церкви Украины одобрил переход на новоюлианский церковный календарь.

4 июня украинские силы обороны начали контрнаступательные действия. Чтобы помешать ВСУ 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС и спровоцировали масштабную техногенную катастрофу. В результате было затоплено 620 квадратных километров территории в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях и нанесен ущерб почти на 14 млрд долларов.

8 июля – В Украину из Турции вернулись военные командиры, защищавшие Азовсталь.

2 сентября правоохранители вручили подозрение известному олигарху Игорю Коломойскому по статьям мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии он получил еще 2 подозрения.

С ноября польские перевозчики устроили забастовку на границе и заблокировали пункты пропуска "Корчева – Краковец", "Гребенное – Рава-Русская", "Дорогуск – Ягодин". Таким образом, они хотели добиться отмены так называемого "транспортного безвиза" для украинских дальнобойщиков.

27 ноября стало известно, что историческая коллекция древних кладов из музеев Крыма (Крымское золото) вернулась в Украину.

14 декабря Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Вместе с Украиной статус кандидата в ЕС также получили Молдова и Грузия.

2024 год

После долгого пути Украины в направлении европейских ценностей в июне 2024 года в Люксембурге прошла межправительственная конференция Украины и ЕС, на которой официально начались переговоры с Украиной о вступлении в союз. Однако тогда отмечалось, что они скорее формальные, а реальных сдвигов следует ожидать не раньше 2025 года.

12 августа Владимир Зеленский подтвердил, что Украина начала наступательные действия на Курскую область. Это первый случай, когда украинские вооруженные силы вошли на территорию России. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что сейчас под контролем Украины около 1000 квадратных километров вражеской территории.

Также в этом году эксперты научно-исследовательских учреждений судебных экспертиз Министерства юстиции установили первое в истории сбитие российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Был принят новый закон, согласно которому в Украине отменяется переход на летнее время.

Также в августе на Олимпийских играх в Париже отличились многие украинские спортсмены и спортсменки. Например, Ольга Харлан завоевала золото в финале ОИ-2024 в командном фехтовании на саблях. Благодаря этому она стала самой титулованной украинской спортсменкой.

20 августа Верховная Рада приняла в целом закон о запрете УПЦ МП.

Ранее OBOZ.UA публиковал ряд интересных фактов о независимости Украины и истории ее принятия.

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