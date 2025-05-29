'Здатний' и 'здібний': отличается ли значение слов

Многие говорящие, которые перешли на украинский язык с русского, которым пользовались в течение длительного времени, часто перед тем, как что-то сказать, переводят слова у себя в голове. Это нормальный процесс, потребность в котором со временем отпадает, если практиковаться постоянно. Но его побочным эффектом могут стать некоторые ошибки.

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Так те, кто стал разговаривать на украинском не так давно, могут путать между собой слова "здатний" и "здібний". Почему так происходит и как перестать делать эту ошибку, выяснял OBOZ.UA.

Если перевести эти слова на русский, окажется, что они звучат абсолютно одинаково. Оба значения передаются там прилагательным "способный".

Но давайте обратимся к украинским словарям. Слово "здатний" они толкуют как "тот, кто может, умеет осуществлять, выполнять, делать что-либо, вести себя определенным образом" или же как "пригодный для кого-, чего-либо, на что-то, годящий". Вот несколько примеров употребления этого слова:

Перед чужими тілько й чуєш про Василя, який він розумний та до всього здатний… (Панас Мирный)

Лишись у нас! Побачимо, який ти. Не всякий здатний в наше товариство (Иван Франко)

Синонимами здесь могут выступать слова:

спроможний;

придатний;

зугарний;

годний;

здалий.

А вот как значение слова "здібний" объясняет языковед Борис Антоненко-Давидович в своей работе "Как мы говорим":

Существительное "здібність", возникшее от прилагательного "здібний", означает "наличие врожденных задатков какого-то таланта, умственных свойств или склонность к какому-то умению": "Софія виявила неабиякі здібності" (А. Шиян). Поэтому и прилагательное "здібний" указывает на наличие у человека определенных врожденных свойств: "Здібний, як віл до корита" (М. Номис); "Мая був талановитий, здібний і освічений юнак" (Ю. Смолич).

Если вам нужен синоним к слову "здібний", вы можете воспользоваться такими вариантами:

обдарований;

талановитий;

кмітливий;

кебетливий;

кебетний;

хисткий.

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