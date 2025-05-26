"Онук" или "внук": как правильно говорить на украинском языке
Люди, которые начали пользоваться украинским языком не так давно, часто искренне стремятся очистить свою речь от русизмов. И это похвальное стремление иногда может обернуться чрезмерным избеганием некоторых слов, которые кажутся говорящему неправильными, заимствованными или калькированными.
К таким словам некоторые излишне осторожные пользователи украинского языка могут причислять существительное "внук/внучка" и всегда заменять его вариантом "онук/онучка". Нужна ли здесь такая осторожность, выяснял OBOZ.UA.
Если коротко, то ответ отрицательный. Избегать использования слов "внук", "внучка", "внуки" в украинском языке не нужно. Все они содержатся в словарях, входят в литературную норму и являются полными аналогами слов "онук", "онучка", "онуки".
Но откуда появились эти два варианта? Все дело в тяготении украинского языка к эвфонии, то есть благозвучию. Нашему языку не свойственны нагромождения согласных, которые непросто произносить и которые делают звучание слов более грубым. Именно поэтому многие слова, которые начинаются на звук [в] имеют полные соответствия, первым в которых является звук [у]:
- всі – усі;
- впасти – упасти;
- враз – ураз;
- взяти – узяти;
- вплив – уплив;
- вдвох – удвох.
Кстати, слово "внук" также имеет редко употребляемый вариант "унук", который начинается со звука [у].
Итак, когда вы на украинском языке описываете степень родства через поколение, не нужно избегать слова "внуки". Просто ориентируйтесь на предыдущее слово в предложении и выбирайте вариант с начальным согласным, если перед тем шел гласный звук, и наоборот:
- ходив онук;
- маленька внучка;
- подарунок унукам.
Ранее OBOZ.UA объяснял, как правильно говорить по-украински - вітамін Е или Є.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.