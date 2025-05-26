'Онук' или 'внук': как правильно говорить на украинском языке

Люди, которые начали пользоваться украинским языком не так давно, часто искренне стремятся очистить свою речь от русизмов. И это похвальное стремление иногда может обернуться чрезмерным избеганием некоторых слов, которые кажутся говорящему неправильными, заимствованными или калькированными.

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К таким словам некоторые излишне осторожные пользователи украинского языка могут причислять существительное "внук/внучка" и всегда заменять его вариантом "онук/онучка". Нужна ли здесь такая осторожность, выяснял OBOZ.UA.

Если коротко, то ответ отрицательный. Избегать использования слов "внук", "внучка", "внуки" в украинском языке не нужно. Все они содержатся в словарях, входят в литературную норму и являются полными аналогами слов "онук", "онучка", "онуки".

Но откуда появились эти два варианта? Все дело в тяготении украинского языка к эвфонии, то есть благозвучию. Нашему языку не свойственны нагромождения согласных, которые непросто произносить и которые делают звучание слов более грубым. Именно поэтому многие слова, которые начинаются на звук [в] имеют полные соответствия, первым в которых является звук [у]:

всі – усі;

впасти – упасти;

враз – ураз;

взяти – узяти;

вплив – уплив;

вдвох – удвох.

Кстати, слово "внук" также имеет редко употребляемый вариант "унук", который начинается со звука [у].

Итак, когда вы на украинском языке описываете степень родства через поколение, не нужно избегать слова "внуки". Просто ориентируйтесь на предыдущее слово в предложении и выбирайте вариант с начальным согласным, если перед тем шел гласный звук, и наоборот:

ходив онук;

маленька внучка;

подарунок унукам.

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