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"Онук" или "внук": как правильно говорить на украинском языке

Юлия Потерянко
Новости. Общество
1 минута
1,3 т.
'Онук' или 'внук': как правильно говорить на украинском языке

Люди, которые начали пользоваться украинским языком не так давно, часто искренне стремятся очистить свою речь от русизмов. И это похвальное стремление иногда может обернуться чрезмерным избеганием некоторых слов, которые кажутся говорящему неправильными, заимствованными или калькированными.

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К таким словам некоторые излишне осторожные пользователи украинского языка могут причислять существительное "внук/внучка" и всегда заменять его вариантом "онук/онучка". Нужна ли здесь такая осторожность, выяснял OBOZ.UA.

Если коротко, то ответ отрицательный. Избегать использования слов "внук", "внучка", "внуки" в украинском языке не нужно. Все они содержатся в словарях, входят в литературную норму и являются полными аналогами слов "онук", "онучка", "онуки".

Но откуда появились эти два варианта? Все дело в тяготении украинского языка к эвфонии, то есть благозвучию. Нашему языку не свойственны нагромождения согласных, которые непросто произносить и которые делают звучание слов более грубым. Именно поэтому многие слова, которые начинаются на звук [в] имеют полные соответствия, первым в которых является звук [у]:

  • всі – усі;
  • впасти – упасти;
  • враз – ураз;
  • взяти – узяти;
  • вплив – уплив;
  • вдвох – удвох.

Кстати, слово "внук" также имеет редко употребляемый вариант "унук", который начинается со звука [у].

Итак, когда вы на украинском языке описываете степень родства через поколение, не нужно избегать слова "внуки". Просто ориентируйтесь на предыдущее слово в предложении и выбирайте вариант с начальным согласным, если перед тем шел гласный звук, и наоборот:

  • ходив онук;
  • маленька внучка;
  • подарунок унукам.

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