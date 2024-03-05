Заявил, что употреблял Святые Дары: на Львовщине священник попался пьяным за рулем и поплатился

Червоноградский городской суд Львовской области наложил штраф на священника Августина Тимчака, которого признали виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Во время судебного заседания священник объяснил, что сел за руль под влиянием алкоголя из-за причащения во время литургии.

Об этом сообщает издание ZAXID.Net, ссылаясь на соответствующее решение суда. Правоохранители остановили священника УГКЦ еще в конце прошлого года, когда управлял автомобилем в Червонограде.

Полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения у Тимчака, в частности, характерный запах алкоголя, бледность лица и нечеткую речь.

Во время суда Тимчак признал свою вину и объяснил, что находился в нетрезвом состоянии из-за употребления Святых Даров во время литургии, которые, по его словам, содержат алкоголь.

Несмотря на то, что священник просил не забирать у него права, потому что, по его словам, ездит в церковь на своем автомобиле, суд решил лишить его водительских прав на один год и наложил штраф в размере 17 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, суд в Ровенской области возобновил расследование в отношении священника УПЦ МП, который уклонился от призыва в армию, потому что увидел на эмблемах ВСУ "маты". В местной полиции ранее решили, что этого достаточно, чтобы закрыть производство за отсутствием состава уголовного правонарушения.

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