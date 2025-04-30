Схожие по написанию и звучанию слова, имеющие отличное значение, имеют в науке название паронимы. И если вы путаетесь в таких словах, не упрекайте себя: это одни из самых сложных случаев, которые могут стать испытанием даже для профессиональных языковедов.

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Примером таких паронимов в украинском языке можно назвать прилагательные "заснований" и "оснований". В чем разница между ними, очень подробно и понятно объяснил проект "Уроки державної мови", публиковавшийся в газете "Хрещатик".

Итак, прилагательные имеют разное значение. Так что давайте разберемся, что они описывают:

оснований – это такой, который базируется, основывается на чем-то;

– это такой, который базируется, основывается на чем-то; заснований – это заложенный, организованный, созданный.

Вот какие примеры употребления этих слов можно найти в украинской литературе:

Підневільна праця була малопродуктивна, а основане на ній сільське господарство – відстале (из газеты);

– Чи давно засноване це місто? – запитав я (Олесь Гончар).

Кроме того, что лексемы различаются по содержанию, научиться правильно использовать их можно с помощью проверочных вопросов. Прилагательное "оснований" отвечает только на вопрос "на чем?", а "заснованиий" – на вопрос "кем?", "где?", "когда?"

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