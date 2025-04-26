'Пам’ятник' кого или 'кому': как говорить правильно

Представьте себе памятник, изображающий какого-нибудь выдающегося человека. Это может кто угодно – фигура нам сейчас неважна. Как вы расскажете о монументе, который вы представили, на украинском языке – что это "пам’ятник комусь" чи "когось"?

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Согласование частей словосочетания "памятник + имя или название" – это одна из достаточно типичных ошибок, которые допускают многие говорящие. И не только тех, кто перешел на украинский недавно. Эту же ошибку нередко совершают и опытные носители языка. Разобраться, как правильно сочетать эти слова, помогают авторы Telegram-канала "Correctarium — Украинский язык".

"В современном украинском языке существительное "пам’ятник" (как и его синоним "меморіал") следует согласовывать с дальнейшим словом в дательном падеже (кому? чему?), а не в родовом (кого? чего?), как это часто делают", – говорится в соответствующем сообщении.

Следовательно, неправильно говорить: "пам’ятник Тараса Шевченка", "меморіал загиблих воїнів".

Если вы хотите говорить по-украински по всем правилам, образовывайте соответствующие словосочетания так: "пам’ятник Тарасові Шевченку", "меморіал загиблим воїнам".

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