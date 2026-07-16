Защитник Мариуполя Анатолий Алфёров, лишившийся дома в результате оккупации, получил квартиру от Фонда Рината Ахметова

Защитник Мариуполя Анатолий Алфёров получил ключи от собственной квартиры в рамках программы "Дома", которую Фонд Рината Ахметова реализует в партнерстве с проектом "Сердце Азовстали". Теперь его ждет новый этап жизни в собственном доме.

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Анатолий родом из Донецкой области. Его путь в армии начался в 2017 году. С первых дней полномасштабного вторжения он защищал Мариуполь, выполнял боевые задачи на позициях вблизи комбината имени Ильича. Там вместе с сослуживцами сдерживал наступление российских войск. После выхода с территории предприятия попал в плен.

Почти два года Анатолий провел в плену – в Оленевке. Там он подвергался жестоким избиениям, пыткам, моральному и психологическому давлению. Несмотря на полученные травмы, медицинскую помощь ему не оказывали. В результате пережитого он получил II группу инвалидности, у него серьезные проблемы со здоровьем.

После возвращения из плена "Сердце Азовстали" обеспечило военному комплексное медицинское обследование и необходимую стоматологическую помощь. Теперь Анатолий продолжит восстановление в своей квартире, ведь его родной дом остался на временно оккупированной территории.

"Спасибо Ринату Ахметову за то, что он нам помогает и не забывает о нас. Я очень благодарен за всё, что он для нас делает", – говорит Анатолий.

Квартира полностью обустроена для комфортной жизни: оснащена современной мебелью, бытовой техникой и всем необходимым для повседневной жизни. Поздравить героя пришли председатель наблюдательного совета Наталья Емченко и генеральный директор Ксения Сухова. Они поблагодарили защитника за службу.

"Сегодня наши герои, получая новое жилье, говорят: это новый вздох, это вдохновение, это возможность, это будущее. И это очень важно. Ринат Ахметов и его команда делают важные вещи для наших героев", – подчеркнула Ксения Сухова.

Теперь, имея надёжную опору в виде собственной квартиры, Анатолий Алфёров смело строит планы на будущее. Несмотря на тяжёлые травмы, защитник стремится быть полезным стране – мечтает освоить новую профессию в гражданской жизни.

"Для нас очень важно, чтобы защитники, с которыми мы работаем в рамках программы "Дома", задумывались о том, чем заниматься дальше, куда направить свою энергию, какую профессию освоить после службы и где работать. А также, возможно, о том, как реализовать себя в общественно полезной деятельности. Мы как организация, сообщество и команда очень поддерживаем такие стремления и намерения", – говорит Наталья Емченко.

Программа "Дома" предусматривает предоставление квартир защитникам Мариуполя с инвалидностью I и II групп. Собственное жилье становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важной частью пути посттравматического роста – возвращения к полноценной жизни после боев и плена.