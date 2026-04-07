Защитил побратимов ценой своей жизни: в госпитале от тяжелых ранений скончался защитник из Кривого Рога. Фото

Кривой Рог потерял еще одного военнослужащего, который сражался с российскими оккупантами на фронте. Вследствие полученных тяжелых ранений в госпитале скончался воин Борис Ивасюк.

Жизнь мужчины оборвалась на 29 году. Об этом сообщает издание "Первый городской".

Отдал жизнь за Украину

Борис Ивасюк защищал страну от российских захватчиков в составе 27-й артиллерийской бригады им. Кошевого атамана Калишевского. Военнослужащий принимал участие в боях на Донецком и Харьковском направлениях. Свой последний бой защитник провел на Сумском направлении. Вражеский FPV-дрон нанес воину тяжелые ранения, когда тот защищал сослуживцев.

Травмированного бойца госпитализировали в Киевский военный госпиталь, где он 10 дней боролся за право на жизнь, однако ранения оказались слишком серьезными. Сердце мужчины остановилось навсегда 4 апреля. Дома Бориса не дождалась сестра отец и брат, а также девушка, с которой он планировал построить свою будущую жизнь, и маленький сын.

Напомним, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастовского района Киевской области Сергей Парфенов. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погибли двое родных братьев Сергей и Александр Горобцы из села Хажин Житомирской области. Они вместе защищали свою страну от российского агрессора, служили в одном взводе, вместе выполняли задачи по уничтожению воздушных целей противника.

