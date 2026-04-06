Родились и погибли в один день: на Житомирщине попрощались с двумя братьями-воинами. Фото

17 марта 2026 года на войне погибли двое родных братьев – Сергей и Александр Горобцы из села Хажин Житомирской области. Они вместе защищали свою страну от российского агрессора, служили в одном взводе, вместе выполняли задачи по уничтожению воздушных целей противника.

Видео дня

На Facebook-странице Семеновской общины сообщается, что бойцов похоронили 5 апреля, в Вербное воскресенье, в родном селе на Житомирщине. Накануне, 4 апреля, с павшими попрощались в Одессе в Соборе Рождества Христова ПЦУ.

Что известно о нацгвардейцах

Двойняшки присоединились к армии, следуя примеру старшего брата Юрия, тоже военнослужащего.

Сергей и Александр рождены в один день, 28 декабря 1994 года. Умерли они также в один день.

"Они всегда были вместе – с самого детства. Двое мальчишек из одного двора, которые бегали по тропинкам родного села, смеялись над одними шутками, играли в бадминтон, мечтали о жизни", – вспомнили односельчане.

У братьев остались мать, брат, дядя, а также собственные семьи:

У Александра – дочь Маргарита (7 лет) и сын Артур (10 месяцев). Жена Алина – вдова.

У Сергея трое детей: дочери Милана (8 лет), Соломия (2 года) и София (11 месяцев). Самую маленькую мужчина видел всего три дня. Его жена Татьяна теперь вдова.

Известно, что образование братья получили в Хажинской школе, затем (в течение 2010–2014 годов) учились в Бердичевском профессиональном колледже промышленности, экономики и права. Там получили специальность "Технология обработки материалов на станках и автоматических линиях".

"Суспільне" передает, что после прохождения службы в рядах Национальной гвардии Украины Сергей и Александр подписали контракт и продолжили служить в Одессе. Во время полномасштабного вторжения они вместе защищали нас от российских захватчиков в подразделении "Ласточка" батальона беспилотных систем 11 бригады НГУ.

Воин с позывным "Хьюстон" – командир взвода, где служили братья – рассказал, что Александр был штурманом, а Сергей – пилотом. Они вместе сбивали "Шахеды", разведывательные БпЛА, "Герберы", ударные дроны "Ланцет" и другие вражеские цели.

"Первый сбитый "Шахед" нашей бригадой в Одесской области был на счету Сергея и Александра", – вспомнил командир.

Сергей и Александр Горобцы погибли 17 марта 2026 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области от попадания российского дрона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!