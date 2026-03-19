Защищали Украину до последнего вздоха: выполняя боевое задание в окрестностях Константиновки погибли двое полицейских. Фото
В Константиновке Донецкой области в четверг, 19 марта, погибли двое патрульных полицейских. Правоохранители выполняли боевую задачу в окрестностях города.
Погибли полицейские Артем Сафоненко и Андрей Мандик, которые защищали Украину в составе бригады "Хищник". Об этом сообщили в Нацполиции.
Что известно о погибших
Лейтенант полиции Артем Сафоненко служил в патрульной полиции Одесской области. Он присоединился к бригаде "Хищник" и стал старшим пилотом БпЛА "Королева Шершней".
"Собратья вспоминают его как надежного человека, который всегда приходил на помощь и больше всего любил свою дочь", – отмечают в полиции.
Старший лейтенант полиции Андрей Мандик служил в управлении патрульной полиции Запорожской области. В феврале этого года он женился.
В составе бригады "Хищник" Андрей был сапером группы FPV и пилотом ретранслятора. Даже после ранения он вернулся в строй, продемонстрировав настоящее мужество и верность присяге, рассказывают правоохранители.
Ситуация в городе
Константиновская громада относится к перечню территориальных громад, расположенных в районе проведения активных боевых действий. Сама Константиновка в течение последних суток находилась под постоянными плотными вражескими обстрелами и дроновыми атаками.
"Разрушениям подвергается критическая и жилая инфраструктура города. Провести осмотр мест происшествия, зафиксировать количество обстрелов и разрушений невозможно из-за крайне сложной ситуации с безопасностью и приближенности к ЛБЗ", – отмечают в горсовете.
В результате вражеских обстрелов город обесточен, проведение ремонтных работ невозможно. Ранее в Константиновке было прекращено водо- и газоснабжение.
В городе продолжается обязательная эвакуация семей с детьми; по всей территории Константиновской громады действует продленный комендантский час(ограничение на передвижение).
Как сообщал OBOZ.UA, также 19 марта в Славянске Донецкой области произошло убийство полицейского. Там неизвестный из огнестрельного оружия во время проверки документов застрелил участкового капитана полиции.
