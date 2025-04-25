Запеченное филе в апельсиновом соку с медом: будет очень сочным и мягким

Куриное филе – идеальный продукт, который может быть отличной основой для вкусных котлет, а также салатов, отбивных. Еще филе можно очень вкусно запечь, пожарить, стушить и сделать из него очень вкусный шашлык.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного филе в апельсиновом соку.

Ингредиенты:

Куриное филе 2 шт.

Апельсин 4 дольки

Сок половины апельсина

Мед 1 ст. л.

Соль

Чили

Сладкая паприка по вкусу

Вишни (в любого вида, можно вяленые 50 г, измельчить

Фисташки (или любые другие орехи), 50 г, измельчить

Способ приготовления:

1. Из пергамента сложите формы.

2. На дно положите по 2 дольки апельсина.

3. На филе сделайте надрезы, посолите, поперчите и положите его в форму на кусочки апельсина. Посыпьте специями.

4. Растопленный мед соединить с апельсиновым соком и полейте мясо. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку до золотистой корочки готовьте!

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