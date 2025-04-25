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Запеченное филе в апельсиновом соку с медом: будет очень сочным и мягким

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
165
Запеченное филе в апельсиновом соку с медом: будет очень сочным и мягким

Куриное филе – идеальный продукт, который может быть отличной основой для вкусных котлет, а также салатов, отбивных. Еще филе можно очень вкусно запечь, пожарить, стушить и сделать из него очень вкусный шашлык. 

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Что приготовить из филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного филе в апельсиновом соку. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Куриное филе 2 шт.
  • Апельсин 4 дольки
  • Сок половины апельсина
  • Мед 1 ст. л. 
  • Соль
  • Чили
  • Сладкая паприка по вкусу
  • Вишни (в любого вида, можно вяленые  50 г, измельчить
  • Фисташки (или любые другие орехи), 50 г, измельчить

Способ приготовления: 

1. Из пергамента сложите формы. 

Как и в чем приготовить филе

2. На дно положите по 2 дольки апельсина.

Апельсин для блюда

3. На филе сделайте надрезы, посолите, поперчите и положите его в форму на кусочки апельсина. Посыпьте специями.

Приготовление блюда

4. Растопленный мед соединить с апельсиновым соком и полейте мясо. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку до золотистой корочки готовьте!

Готовое блюдо

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