Запеченное филе в апельсиновом соку с медом: будет очень сочным и мягким
Куриное филе – идеальный продукт, который может быть отличной основой для вкусных котлет, а также салатов, отбивных. Еще филе можно очень вкусно запечь, пожарить, стушить и сделать из него очень вкусный шашлык.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного филе в апельсиновом соку.
Ингредиенты:
- Куриное филе 2 шт.
- Апельсин 4 дольки
- Сок половины апельсина
- Мед 1 ст. л.
- Соль
- Чили
- Сладкая паприка по вкусу
- Вишни (в любого вида, можно вяленые 50 г, измельчить
- Фисташки (или любые другие орехи), 50 г, измельчить
Способ приготовления:
1. Из пергамента сложите формы.
2. На дно положите по 2 дольки апельсина.
3. На филе сделайте надрезы, посолите, поперчите и положите его в форму на кусочки апельсина. Посыпьте специями.
4. Растопленный мед соединить с апельсиновым соком и полейте мясо. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку до золотистой корочки готовьте!
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