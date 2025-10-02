Самая непонятная лень в мире - когда лень попросить. "Влом". Постучать, чтоб открылось. "Мне некогда. У меня дела". [Однако же придёт и время, когда "будет когда". Лишь бы не слишком поздно.]

Ну а не только попросить, а ещё и поблагодарить - это уже "ваще". То есть и заняты, и к тому же неблагодарны.

[А потом: "Ой, за что нам это?"…]

Мы такие. Да и я, такой весь умный, - не исключение.

Впрочем, если Праздник - время находится. Ибо в такой день "Прости!" - тоже становится как бы делом: так заведено. И заодно - тогда уж с большим перечнем. Обо всём и сразу. Чтобы два раза не вставать. "Прости, а [за это] мне - то и то, и ещё это!" Ну вот и фух. "Был. Попросил. [ОтбЫл.]"