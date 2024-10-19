Заморозки отступают: как долго будет продолжаться потепление в Украине

До конца октября в Украине будет держаться относительно теплая погода – теплее всего будет с 22 по 24 октября. Столбики термометров днем будут показывать до +17 градусов.

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С 19 по 21 октября синоптики прогнозируют похолодание и ночные заморозки, а уже со вторника, 22 октября, ожидается потепление. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, в Гидрометцентре не ожидают существенных осадков до конца октября, поскольку в большинстве регионов погоду будет определять антициклон. Что касается температур, то самые высокие показатели ожидаются 21-24 октября.

"Потом температуры будут удерживаться в пределах +10...+15 градусов днем, ночью +2...+7 градусов", – пояснила Птуха.

Она добавила, что в ближайшее время ночные заморозки не вернутся. Возможны только локальные заморозки, где есть "снижение рельефа", и только на поверхности почвы.

В то же время, заморозки ожидаются в большинстве областей, кроме юго-востока, в ночь на 19 октября. 20 октября заморозки будут наблюдаться "во многих районах, кроме побережья морей". В ночь на 21 октября также возможны заморозки, но в ночь на 22 октября произойдет изменение погоды.

Ранее синоптик Наталья Диденко объяснила, что похолодание в Украине связано с антициклоном. Согласно ее прогнозу, со следующей недели снова ожидается потепление до +17 и сухие солнечные дни.

В то же время, начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко отмечала, что после периода дождей и существенного похолодания в Украине ожидается возвращение комфортной теплой погоды. Потепление, которое можно будет назвать бабьим летом, прогнозируется уже 20 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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