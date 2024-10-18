В Украину идет потепление, заморозки прекратятся: в Гидрометцентре озвучили позитивный прогноз погоды

В течение второй декады октября погода в Украине снова существенно изменится. До вторника, 22 октября, в большинстве регионов будут сохраняться ночные заморозки до -5 градусов, однако затем в страну придет волна относительно теплого воздуха. Заморозки прекратятся, а температура днем станет повышаться.

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Конечно, не стоит ожидать летнего тепла, однако температура будет достаточно комфортной для этого времени года. Кратковременные дожди ожидаются только на небольшой территории Украины и только в ближайшие дни. Позже они прекратятся. До конца месяца осадков не ожидается.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Ночные заморозки в Украине продлятся всего несколько дней

На погоду на территории Украины в ближайшие несколько дней будет влиять пришедший с севера антициклон. "Так сложились воздушные потоки, что к нам поступила прохладная воздушная масса с северных широт, соответственно, мы имеем столь значительное снижение температуры", – пояснила синоптик.

Интересно, что прояснения, то есть большее количество солнца днем, приводят к тому, что "все тепло, накопленное в течение дня в приземном слое воздуха, ночью интенсивно высвобождается в окружающее пространство". Поэтому несколько ночей подряд в Украине будут ночные заморозки, причем не только на почве, но и в воздухе, до -5 градусов.

Заморозки ожидаются в большинстве областей, кроме юго-востока, в ночь на 19 октября. 20 октября заморозки будут наблюдаться "во многих районах, кроме побережья морей". В ночь на 21 октября также возможны заморозки, но в ночь на 22 октября произойдет смена погоды.

Там, где не будет ночных заморозков, пройдут дожди

В ближайшие выходные, 19-20 октября, в юго-восточных областях за счет "остаточных процессов от атмосферных фронтов" ожидается больше облачности и небольшие дожди. Но именно за счет такой погоды в ближайшие ночи заморозков там не будет. Однако днем в этих регионах будет несколько прохладнее, чем на остальной территории страны, столбик термометра будет подниматься до +4…+9 градусов.

Со вторника погода в Украине начнет меняться

С 22 октября синоптики ожидают смену погодной ситуации, рассказала Наталья Птуха. "Немного теплее, буквально на несколько градусов, воздушная масса с запада может поступить на территорию Украины, но эти несколько градусов будут решающими в отношении заморозков".

Со вторника ночные заморозки прекратятся. Если они и будут, то достаточно локальные и только на почве, а дневные температуры начнут постепенно расти. "Будет достаточно комфортно для второй декады октября, +11… +16 градусов", – сообщила синоптик.

Как долго продлится потепление в Украине?

В Гидрометцентре не ожидают существенных осадков до конца октября, поскольку в большинстве регионов погоду будет определять антициклон. Что касается температур, то самые высокие показатели ожидаются 21-24 октября. "Потом температуры будут удерживаться в пределах +10…+15 градусов днем, ночью +2…+7 градусов", – пояснила Наталья Птуха.

По ее прогнозам, в ближайшее время ночные заморозки не вернутся. Возможны только локальные заморозки там, где есть "понижение рельефа", и только на поверхности почвы.

Прогноз погоды в Украине на ближайшую неделю от Гидрометцентра

Гидрометцентр Украины обнародовал прогноз погоды до среды, 23 октября, включительно. Судя по нему, заморозки ночью станут привычным явлением практически для каждого региона Украины, но существенных осадков в течение этих дней не предвидится.

В субботу, 19 октября, на большей части Украины будет преобладать сухая погода и переменная облачность с прояснениями. Небольшие осадки возможны только на востоке, юго-востоке и юге. Температурный максимум на уровне +15 градусов прогнозируется в Закарпатской области, минимум на уровне +9 градусов – в Луганской области. В ночные часы заморозки до -3 градусов прогнозируются на западе, в центре и на севере Украины.

В воскресенье, 20 октября, кратковременные осадки возможны только в Крыму, Луганской и Донецкой областях. На остальной территории Украины будет сухая погода с дневной температурой на уровне +9… +13 градусов. Тем не менее, площадь ночных заморозков на уровне -1…-3 градуса увеличится по сравнению с предыдущим днем. Теперь они ожидаются почти везде, кроме отдельных регионов на юге и востоке.

В понедельник, 21 октября, на всей территории Украины будет царить сухая погода, температура воздуха повысится на несколько градусов. Максимальные дневные показатели будут достигать +15 градусов на западе и юге страны, ночные заморозки на уровне -1…-2 градуса прогнозируются только в Хмельницкой и Житомирской областях.

Во вторник, 22 октября, ночных заморозков в Украине не ожидается, равно как и дождей. Температура воздуха по всей территории Украины повысится еще на 1-2 градуса по сравнению с предыдущим днем, максимальные дневные показатели составят +16 градусов на юге, минимальные +10 градусов на севере. Ночные температуры не будут опускаться ниже 0 градусов.

В среду, 23 октября, Гидрометцентр прогнозирует потепление. Воздух прогреется еще на несколько градусов по сравнению с предыдущими днями, дневной температурный максимум составит +17 градусов в Одесской области. Ночные температуры также повысятся и составят +3…+6 градусов. Осадков в этот день не предвидится.