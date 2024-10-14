В Украину после похолодания и дождей ворвется волна тепла: синоптики назвала 'переломную' дату

После периода дождей и существенного похолодания в Украине ожидается возвращение комфортной теплой погоды. Потепление, которое можно будет условно назвать "бабьим летом", прогнозируется уже 20 октября.

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После этого числа столбики термометров вернутся к своим прежним показателям. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

Постепенное повышение температуры начнется уже 19 октября. Синоптики прогнозируют, что потепление ожидается на всей территории Украины. В среднем ожидается потепление на 3-6 градусов.

Синоптик назвала такое повышение температуры нормальным и стандартным для октября. В то же время в Украинском гидрометцентре предупредили, что территория Украины неоднородная и условия везде разные. Поэтому ночью на западе страны в ближайшее время уже прогнозируются заморозки. Однако в восточных областях заморозки пока не прогнозируются и интенсивного похолодания тоже.

В Киеве потепление ожидается 19 октября. В этот день синоптики прогнозируют +10 градусов. Уже спустя несколько дней температура воздуха в столице поднимется до 15-17 градусов.

В Одессе повышение температуры будет ощущаться не столь резко, ведь несмотря на похолодание по всей стране здесь столбики термометров держатся на отметках 15-16 градусов. Однако с 19 числа в Одессе прогнозируются солнечные дни, которые принесут еще больше тепла.

Во Львове небо прояснится уже с 17 октября. Повышение дневной температуры ожидается с 20 числа. Впрочем, несмотря на комфортные +14…+16 градусов днем, ночью во Львове похолодает до +2.

В Ужгороде солнечные дни ожидаются во второй половине недели. Повышение температуры, как и в Одессе, будет не столь заметным. В ближайшие 10 дней в Ужгороде столбики термометров будут показывать около 14 градусов тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть более мягкой, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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