Банки конкурируют за депозиты: каких процентов ждать украинцам с нового года

В начале 2025 года проценты по депозитам останутся на среднем уровне от 9,5% до 13% годовых в зависимости от срока вклада. При этом банки продолжат конкурировать за вкладчиков и предлагать "бонусные" 0,5-1% по акционным программам, а самым выгодными традиционно будут "длинные" депозиты.

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Такой прогноз OBOZ.UA озвучил представитель банковского сектора. В то же время увеличение военного сбора с 1,5% до 5% глобально не изменит условия размещения средств на депозитах физлиц, хоть и увеличит налогообложение с их доходов.

"В ноябре и декабре текущего года фиксируется ускорение инфляции до 10%. По прогнозам Нацбанка эта тенденция сохранится и в начале 2025 года. Именно поэтому отсутствуют экономические условия для снижения учетной ставки и ставки по 3-месячным депсертификатам. Следовательно, доходность гривневых депозитов не претерпевает существенных изменений", – подчеркнул вице-президент Ассоциации украинских банков, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

Он ожидает, что в первом квартале 2025 года средние ставки по гривневым вкладам будут следующими:

ультракороткие вклады со сроком размещения от 3 мес. до 6 мес. – 9,5% годовых;

со сроком размещения от 3 мес. до 6 мес. – 9,5% годовых; вклады на срок от 9 мес. до 1 года – 11% годовых;

– 11% годовых; вклады от 1 года до 2,5 лет – 13% годовых.

При этом, как считает банкир, финучреждения из-за высокой конкуренции за вкладчиков могут продолжить акции, которые вводились в канун рождественско-новогодних праздников. По ним граждане могут оформить депозиты на более выгодных условиях, получив "бонусные" 0,5-1 процентных пункта к доходности.

"Комбанки в первую очередь будут фокусироваться на удержании имеющихся клиентов и будут побуждать их размещать вклады в одном финансовом учреждении. Привлечение новых клиентов будет осуществляться не только с помощью более выгодных ставок, но и благодаря дополнительным преимуществам, например, лояльными условиями досрочного расторжения, увеличенными процентами на карточный остаток, или дополнительными бонусными процентами за размещение больших сумм и т.п. ... Но самый главный фактор, который будет влиять на принятие решения граждан о размещении средств, – это попытка уберечь сбережения от инфляции", – отметил Замотаев.

Он также считает, что после повышения военного сбора с 1 января 2025 года ультракороткие вклады начнут стремительно терять свою популярность, если их условия будут оставаться на текущем уровне, ведь клиенты не смогут оградить размещенные средства от инфляционного обесценения. Долговременные же вклады будут более популярны – прежде всего из-за покрытия процентами инфляции.

"По нашим расчетам, оформив в начале 2025 года вклад на 1 год и более, гражданин сможет получить 3-4% чистой прибыли, ведь максимальные ставки на долговременные депозиты с учетом акционных предложений составляют 16% годовых. Комбанки будут всячески поощрять граждан на размещение средств на длительный срок", – рассказал банкир.

"Налог на депозиты" вырастет: чего ждать

Повышение военного сбора в Украине с 1,5% до 5% приведет к росту т.н. налога на депозиты. Он состоит из налога на доходы физлиц (НДФЛ, 18%) и, собственно, военного сбора.

Сейчас это 19,5%, а в после повышения будет 23%. И это почти четверть от насчитанных процентов. В результате реальная прибыльность вкладов упадет, на годовых депозитах получится заработать 3-4%.

Банкиры предполагают, что в случае роста налогов изменится отношение вкладчиков к хранению средств в банках. Так, гривневые депозиты, в первую очередь, станут способом уберечь деньги от инфляции, а не получить существенную прибыль.

При этом вероятно, что Национальный банк Украины и коммерческие банки будут искать новые способы стимулирования притока средств на депозиты. Как именно финансовые учреждения отреагируют на новые законодательные инициативы и повышение налогов, станет ясно после принятия окончательных решений парламентом и НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальный банк Украины ожидает, что проценты по депозитам в Украине не будут существенно снижаться. При этом в банковском секторе предупреждают: на рост процентных ставок рассчитывать тоже не стоит.

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