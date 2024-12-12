Официально. Испанский гранд подписал футболиста сборной Украины

Испанский футбольный клуб "Жирона" подписала украинского голкипера Владислава Крапивцова. 19-летний воспитанник днепровского футбола перешел в клуб как свободный агент и заключил контракт до лета 2029 года.

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Крапивцов станет четвертым вратарем в команде, где ему предстоит конкурировать с Паулом Газанигой, Хуаном Карлосом и Пау Лопесом. Этот переход делает Владислава третьим украинцем в истории "Жироны". Сейчас за клуб играет Виктор Цыганков, а до недавнего времени в команде выступал Артем Довбик.

Карьера Крапивцова началась в "Днепре-1", однако за основной состав он так и не сыграл. Летом 2024 года, после расформирования клуба, Владислав получил статус свободного агента.

На уровне сборных представлял Украину в команде U-19, с которой дошел до полуфинала молодежного Евро-2024, где провел семь матчей, став настоящим героем. Владислав провел два сухих матча из четырех на турнире и вошел в символическую сборную ЧЕ.

Также вызывался в молодежную сборную Украины, но игрового времени пока не получил

Ранее Крапивцов находился на просмотре в резервной команде "Челси", однак так и не смог подписать контракт с лондонцами.

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