Замиокулькас будет расти как бешеный: поможет одно простое действие

Замиокулькас обожают любители комнатных растений за его максимальную нетребовательность – он легко прощает пропущенный полив, растет в условиях разного уровня освещения и всегда имеет потрясающий вид. Но даже такое "железное растение" может остановиться в росте.

Причиной тому чаще всего является определенный недостаток питательных веществ. Поэтому издание Interia Kobieta решило рассказать о домашнем средстве, которое поможет вашему замиокулькасу восстановить интенсивный рост. Но сперва все же стоит освежить в памяти, как правильно ухаживать за этим растением.

Особенности ухода за замиокулькасом

Хотя растение хорошо переносит разное количество света, все же оптимальными условиями для него является полутень. Поэтому не ставьте свой замиокулькас на солнечное место, но и не прячьте в темный угол.

Искать особо плодородную почву для этого суккулента тоже не надо. Можно взять универсальный субстрат и добавить в него перлит, вермикулит или другую добавку, которая увеличивает его проницаемость. Совсем бедный субстрат, как для кактусов, тоже не подойдет. В землю также можно подмешать немножко активированного угля, который защитить корни растения от гниения и грибковых заболеваний.

Летом замиокулькас достаточно поливать раз в 2-3 недели, зимой процедуру следует еще больше ограничить. Переувлажнение растения чаще всего проявляется пожелтением листьев. Также не стоит часто пересаживать замиокулькас. Он лучше всего чувствует себя именно в немного тесноватом контейнере.

Чем подкормить замиокулькас, чтобы он хорошо рос

Часто вносить удобрения под растение не надо – в природе оно живет в достаточно бедных почвах и от избытка пищи может даже заболеть. Но, если ваш замиокулькас перестал расти, приготовьте ему домашнюю смесь, которая активирует появление новых побегов. Для этого просто смешайте полстакана отстоянной воды с половиной стакана молока. Такая смесь является богатым источником кальция, белка и микроэлементов.

Ею можно подливать растение. Но не стоит делать это чаще раза в месяц. А еще такой раствор подходит для ухода за листьями. Смочите им мягкую тряпку и аккуратно протрите каждый листочек. Это поможет смыть пыль, придать листочкам блеск и подпитать замиокулькас необходимыми ему веществами внекорневым методом. Уже вскоре вы заметите, что ваше растение выпустит новые побеги, а листья и ветки станут более упругими и полными блеска.

