Как правильно очистить комнатные растения от пыли: смогут лучше дышать

Комнатные растения не только украшают дом, но и очищают воздух, увлажняют его и создают уют. Однако пыль, которая накапливается на листьях, мешает этим естественным процессам.

Видео дня

Регулярная очистка помогает растениям дышать полноценно. OBOZ.UA рассказывает об основных правилах ухода.

Почему важно очищать листья

Пыль оседает на поверхности листьев и образует тонкую пленку, которая препятствует доступу солнечного света. В результате замедляется фотосинтез, растение хуже усваивает углекислый газ и вырабатывает меньше кислорода.

Как очищать глянцевые листья

Растения с крупными гладкими листьями – фикус, монстера, диффенбахия – проще всего протирать мягкой тканью из микрофибры или фланели. Материал следует слегка смочить теплой отстоянной водой.

Поддерживая лист одной рукой, второй протирайте его от основания до кончика, не надавливая слишком сильно. Такой способ удаляет пыль и не повреждает восковой слой, который защищает поверхность от пересыхания.

Как ухаживать за опушенными листьями

У фиалок, глоксиний или каланхоэ листья покрыты нежными ворсинками, поэтому протирание тканью может их повредить. Лучше воспользоваться мягкой косметической или малярной кистью.

Осторожно смахните пыль, двигаясь по направлению роста ворсинок. Если загрязнения сильные, поможет слабый поток прохладного воздуха из фена – он удалит пыль, не травмируя листья.

Теплый душ для растений

Раз в месяц комнатным растениям полезно устраивать теплый гигиенический душ. Перед процедурой накройте почву полиэтиленом, чтобы предотвратить переувлажнение.

Легкий поток воды смывает пыль из труднодоступных мест и пазух листьев, где часто поселяются паутинные клещи или щитовки. После купания дайте растению полностью стечь воде и оставьте в ванной до естественного высыхания. Под прямое солнце его лучше не ставить сразу – листья могут получить ожоги.

Дополнительные советы

Используйте только чистую, мягкую воду без примесей, иначе на листьях останутся пятна.

Не добавляйте мыло или спирт – они сушат и повреждают поверхность.

Пыль на листьях – не только эстетическая проблема: она уменьшает жизненную силу растения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о "золотом удобрении", которое оживит орхидеи даже осенью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.