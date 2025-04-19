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Закуска "Капрезе" на шпажках: рецепт блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
729
Рецепт закуски

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную закуску для праздничного стола, идеальным вариантом станут закуски на шпажках. Для основы можно использовать овощи, а также морепродукты, колбасу, сыр.

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Как приготовить закуску из помидоров

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски "Капрезе", которая готовится не больше 10 минут.

Ингредиенты:

  • Коктейльные помидоры
  • Салями
  • Моцарелла
  • Соус песто

Способ приготовления:

1. Помидоры порежьте пополам.

Основа для блюда

2. Нанизывайте на шпажку помидоры, салями, сыр и полейте соусом песто.

Готовая закуска

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