Видео дня
Закуска "Капрезе" на шпажках: рецепт блюда для праздничного стола
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную закуску для праздничного стола, идеальным вариантом станут закуски на шпажках. Для основы можно использовать овощи, а также морепродукты, колбасу, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски "Капрезе", которая готовится не больше 10 минут.
Ингредиенты:
- Коктейльные помидоры
- Салями
- Моцарелла
- Соус песто
Способ приготовления:
1. Помидоры порежьте пополам.
2. Нанизывайте на шпажку помидоры, салями, сыр и полейте соусом песто.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: