Закуска "Капрезе" на шпажках: рецепт блюда для праздничного стола

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную закуску для праздничного стола, идеальным вариантом станут закуски на шпажках. Для основы можно использовать овощи, а также морепродукты, колбасу, сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски "Капрезе", которая готовится не больше 10 минут.

Ингредиенты:

Коктейльные помидоры

Салями

Моцарелла

Соус песто

Способ приготовления:

1. Помидоры порежьте пополам.

2. Нанизывайте на шпажку помидоры, салями, сыр и полейте соусом песто.

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