Закрываются дефицитные специальности: Палиса рассказал о женской мобилизации в Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса считает, что в настоящее время вопрос женской мобилизации в Украине "так остро не стоит". По состоянию на сегодняшний день это остается "более добровольным делом".

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Об этом Палиса сказал в интервью Bihus.Info. По его словам, женщины чаще всего мобилизуются на медицинские должности или же выбирают дефицитные специальности.

"Я думаю, женская мобилизация… здесь, скорее, какие-то дефицитные специальности, медицинские направления и так далее. Я думаю, сейчас этот вопрос так остро не стоит. Женская служба в армии – это более добровольное дело, мне кажется", – ответил Палиса.

Однако в будущем, по его мнению, Украине было бы целесообразно рассмотреть подход Израиля к службе в армии.

"Но в дальнейшем, как я уже говорил, мне кажется, целесообразно было бы рассмотреть этот вариант израильского опыта развертывания Вооруженных сил с учетом украинских особенностей", – сказал военный.

Это может быть "минимальный контракт", даже годовой, как для мужчин, так и для женщин. За это время украинцы пройдут базовую военную обучение и будут лучше знать специфику военной службы. Кроме этого они также "смогут совершенно сознательно стать в резерв в то же подразделение, в тот же коллектив, где они служили".

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подтвердил: ежемесячная потребность в мобилизации для Украины составляет около 30 тысяч человек. Именно эту цифру озвучил ранее президент Владимир Зеленский.

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