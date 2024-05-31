'Закричу, что свободна': полицейская из Мариуполя зачитала щемящее стихотворение, написанное в плену. Видео

Освобожденная из российского плена 24-летняя следователь из Мариуполя Марианна Чечелюк в тюрьмах РФ сочиняла стихи. Один из них, посвященный родной матери, девушка прочла при возвращении в Украину.

Рассказывая об "ужасе, называемом российским пленом", девушка признается, что ее посещали мысли о самоубийстве. К счастью, Марьяна осталась жить. И теперь может осуществить свою мечту: "Закричу, что свободна! Навсегда!"

Если молодая украинка когда-нибудь изложит свою жизненную историю – стихотворно или прозой – это будет один из лучших документов современной истории Украины. Одновременно это будет яркое свидетельство как российских военных преступлений, так и лжи и безразличия некоторых "уважаемых" международных организаций.

Девушка была лишена свободы в течение двух лет. До 2022 года Марьяна жила и работала в Мариуполе. Выехать из города до начала массированных вражеских обстрелов семья девушки не успела, поэтому Марьяна с сестрой Алиной жили в укрытии "Азовстали".

Первую эвакуацию гражданских из "Азовстали" организовали представители ООН и Красного Креста. Они пообещали вывезти людей на территорию, подконтрольную властям Украины. Вместо этого их вывезли в оккупированное русской армией село, непосредственно на фильтрацию к российским военным.

Алину родителям удалось вывезти. А вот Марьяну россияне отправили в СИЗО в Донецк. Далее девушку отправили в пресловутую колонию в Еленовке, затем переправили в тюрьмы Таганрога и Волгограда.

Марьяну неоднократно включали в списки на обмен, но вернуться девушке удалось только сейчас.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая после продолжительного перерыва в Украину из российского плена удалось вернуть еще 75 человек. Защитники Украины по ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и полиции, а также четыре гражданских женщины стали первыми пленными, вернувшимися из неволи после обмена 8 февраля текущего года.

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