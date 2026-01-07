Зачем в СССР 'солили' реки: этим занималась авиация

В советской инженерной практике существовала необычная, на первый взгляд, традиция – "солить" реки. Ничего общего с кулинарией она не имела, а была одним из многочисленных способов покорить, укротить природу, которые придумывали в СССР.

Видео дня

Целью такого соления была борьба с разрушительной силой природы во время зимней навигации и весеннего половодья. OBOZ.UA разбирался, как это делалось, зачем и к каким последствиям приводило.

Зачем рекам нужна была соль

Главной причиной использования соли была борьба со льдом. Важно отметить, что соль при этом использовали не поваренную, в дело шел технический хлорид натрия. В СССР речной транспорт играл критическую роль в логистике, особенно в труднодоступных регионах Сибири и Севера. Чтобы продлить срок навигации, необходимо было задержать замерзание воды или сделать лед хрупким.

С этой целью начали "солить" реки, ведь соленая вода имеет более низкую температуру замерзания. Когда соляную смесь разбрасывали с самолетов или специальных судов на ледяной панцирь реки, она начинала "проедать" лед, создавая в нем полости и трещины. Это позволяло ледоколам легче прокладывать путь, а речным портам – работать на несколько недель дольше.

Использовали соль и весной – для борьбы с ледяными заторами во время наводнения. Огромные глыбы льда часто скапливались у опор мостов или на узких участках русла. Это блокировало поток воды, делало навигацию невозможной и приводило к затоплению окружающих земель, в том числе с населенными пунктами. Посыпание льда солью (или темными веществами вроде угольной пыли, которые притягивали солнечный свет) помогало льду быстрее таять и разрушаться. Это действительно помогало бороться с пробками.

Почему от этой практики отказались

Впрочем, несмотря на то, что метод на первый взгляд был эффективным, от него в конце концов отказались из-за разрушительных экологических последствий. Массовое засоление пресных водоемов приводило к гибели рыбы и микроорганизмов, которые были не приспособлены к жизни в соленой среде. Также соль ухудшала качество питьевой воды для городов, расположенных ниже по течению. Кроме того соленая вода вызывала коррозию металлических конструкций мостов и судов, что значительно сокращало срок их эксплуатации.

Сейчас для разрушения льда в нужных районах используются современные мощные ледоколы и суда на воздушной подушке, которые справляются с ним без химии. А для ликвидации заторов используют точечные подрывы льда. В критических зонах вблизи шлюзов или портов также порой добавляют теплую воду, например, с электростанций, чтобы быстро расплавить лед.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в СССР были настолько плохие дороги.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.