Почему в СССР были плохие дороги: решающим стало одно решение

Проблема качества дорог в советский период была следствием системных решений. Несмотря на значительные объемы производства цемента, в СССР массово применяли асфальтовое покрытие. Такой выбор объясняли климатическими условиями и простотой эксплуатации.

В то же время существовали альтернативные технологии, которые могли обеспечить более долгий срок службы дорог. OBOZ.UA рассказывает, как решения, принятые десятилетия назад, влияют на состояние дорожной инфраструктуры и сегодня.

В 1962 году Советский Союз достиг рекордных объемов производства цемента. Из бетона массово строили хрущевки, заводские корпуса, плиты перекрытия, заборы и инженерные сооружения. Логично было бы применить этот материал и для дорожного покрытия.

По оценкам специалистов, бетонные дороги примерно на 60–70% прочнее асфальтовых и при правильной технологии могут служить несколько десятилетий без капитального ремонта. В США бетонные автомагистрали, построенные еще в середине XX века, эксплуатируются по 30–40 лет.

Несмотря на это, в СССР выбрали асфальт, и это решение имело не только технические, но и управленческие причины.

Официально отказ от бетона объясняли климатом: мол, частые перепады температур, промерзание грунтов и влага быстро разрушают бетонное покрытие. На первый взгляд, аргумент казался убедительным.

Однако в США, Канаде и северных регионах Европы с подобными климатическими условиями бетонные дороги служили десятилетиями. Ключевая разница заключалась в технологии. Американцы под бетон укладывали тонкий асфальтовый слой, который выполнял роль гидроизоляции и предотвращал проникновение влаги.

В СССР такую прослойку почти не применяли. В результате бетон трескался, что лишь подтверждало мнение о его "непригодности" для местных условий.

Еще одним важным фактором стали условия эксплуатации. В СССР массово использовали шипованные шины, особенно в зимний период. Для асфальта они вредны, но для бетона – значительно более разрушительны.

Постоянная механическая нагрузка от шипов приводила к образованию микротрещин и ускоренному износу бетонного покрытия. Это дополнительно снижало его долговечность без надлежащих технологических решений.

Асфальт оказался выгоднее и с точки зрения управления. Его проще укладывать, легче ремонтировать локально и быстрее "осваивать" бюджетные средства.

