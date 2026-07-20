Зачем в холодильник кладут газеты: лайфхак родом из СССР

В эпоху СССР повседневная жизнь людей сопровождалась странноватыми практиками, продиктованными хроническим дефицитом и низким качеством товаров, выпускаемых так называемой "супердержавой". Сформировавшиеся тогда привычки сегодня выглядят, как минимум, необычно и неудобно, хотя в некоторых случаях они действительно работали.

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Например, в советских домохозяйствах было принято класть в холодильник газеты. Сегодня трудно понять смысл такого приема, однако у него было вполне прагматичное, хотя и не очень веселое объяснение. OBOZ.UA подробнее рассказывает об этой практике.

Чтобы понять причину, стоит вспомнить, насколько несовершенными были советские холодильники. Бытовая техника с местных заводов выполняла свои функции как попало: не поддерживала стабильной температуры и надлежащего уровня влажности. Из-за этого продукты то пересыхали, то сырели, на охлаждающих элементах нарастал толстый слой льда, а микроклимат постоянно менялся. В таких условиях даже и без того дефицитная еда быстро портилась.

Самой большой проблемой была именно влажность. Ее избыток приводил к появлению плесени и гниению, а недостаток – высушивал продукты: хлеб твердел, овощи теряли свежесть, а зелень буквально превращалась в сухой "букет".

Именно для выравнивания этого баланса и использовали газеты. Тонкая бумага быстро впитывала лишнюю влагу, а когда воздух становился слишком сухим – постепенно отдавала её обратно. Впрочем, хозяйкам приходилось регулярно менять влажные и загрязнённые листы, чтобы они сами не начали покрываться плесенью.

Кроме того, газеты служили импровизированной упаковкой. В них заворачивали хлеб, чтобы предотвратить появление плесени, колбасу и сыр – чтобы те не пересыхали, а также картофель, морковь и лук – для защиты от гниения.

Бумага помогала и с другими бытовыми трудностями. Она частично сохраняла тепло продуктов, оберегала их от образования льда в морозильной камере и облегчала уборку. Газетами застилали полки, чтобы не приходилось отмывать их от грязи испорченной еды, что случалось довольно часто. В таком случае листы просто выбрасывали и заменяли новыми.

Почему же именно газеты стали таким универсальным материалом? Причина банальна: в СССР практически не существовало нормальной упаковки. Полиэтиленовые пакеты были дефицитом – их берегли, мыли и зашивали до последнего. Зато газеты были доступны, дешевы, целую стопку хранили почти в каждом доме. Правда, люди старались избегать контакта еды с печатным текстом, ведь краска содержала свинец и была токсичной.

Итак, газеты в холодильниках – это не привычка ради удобства, а вынужденный способ хоть немного продлить срок хранения продуктов в стране всеобщей бедности. Со временем этот мрачный лайфхак остался лишь воспоминанием, к которому вряд ли хочется возвращаться.

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