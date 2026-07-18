Красота здесь ни при чем: зачем в СССР обклеивали дома плиткой

Массовое строительство жилых кварталов в советскую эпоху требовало от инженеров поиска максимально дешевых и долговечных решений для облицовки фасадов. Начиная с 1971 года, когда использование мелкоформатной керамики и стекла было официально закреплено в строительных нормах, этот элемент декора стал частью городского пейзажа.

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Основные причины появления такой облицовки кролись в практичности, ведь она помогала решить сразу несколько конструктивных проблем бетонных сооружений. В итоге специфический облик "панелек" сохранился без изменений вплоть до распада СССР, став символом целой архитектурной эпохи.

Для чего нужна плитка на панельных домах

Поскольку послевоенный дефицит квадратных метров заставил государство перейти на индустриальные методы строительства, железобетонные плиты изготавливали на конвейерах специализированных заводов.

Сам по себе бетон обладал высокой пористостью, из-за чего внутрь стен легко проникали атмосферная влага и грязь, вызывая образование грибка и постепенное разрушение материала. Слой мелкой плитки или стеклянной смальты создавал надёжный барьер, который изолировал пористую структуру от негативного воздействия внешней среды.

Помимо гидроизоляции, такое покрытие существенно облегчало эксплуатацию зданий, поскольку оно не выгорало под солнечными лучами и эффективно самоочищалось во время обычных ливней. Более того, в жаркие летние месяцы глянцевая мозаичная поверхность отражала тепловые лучи, предотвращая чрезмерный нагрев стен и поддерживая внутри квартир относительную прохладу. К тому же пестрая текстура мелких элементов размером 2 на 2 сантиметра позволяла визуально сгладить неровности, мелкие трещины и другие заводские дефекты панелей.

Экономическая целесообразность

Внедрение мозаичной технологии позволило советскому руководству значительно удешевить и ускорить процесс финишной отделки фасадов. Классическая многослойная покраска или оштукатуривание стен требовали значительных затрат времени и регулярного обновления, тогда как наклеивание плитки непосредственно в заводских условиях происходило почти мгновенно. Такая оптимизация полностью соответствовала стремлению советской системы к стандартизации и максимальному снижению себестоимости производства.

Выбор именно мелкого формата покрытия, заимствованного, вероятно, из опыта итальянской мозаичной компании Bisazza, был обусловлен также строгими правилами техники безопасности. Использование больших и тяжёлых керамических плит таило в себе огромную угрозу, поскольку в случае отслоения от бетона такой кусок мог травмировать или убить человека на тротуаре.

Крошечные же элементы, даже если и отпадали от фасада с течением времени, из-за своего минимального веса не представляли существенной опасности для прохожих и детей во дворах.

OBOZ.UA ранее писал о том, почему в советских сталинках были высокие потолки.

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