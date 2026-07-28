За полгода ДТЭК увеличил количество установленных "умных" счетчиков на 37%

Операторы систем распределения ДТЭК Сети за первое полугодие 2026 года установили почти 136 тысяч "умных" счетчиков в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что за первое полугодие специалисты ОСР ДТЭК Сети установили 135 993 "умных" счетчика. Сейчас уже каждый третий клиент в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях пользуется такими приборами.

В ДТЭК добавили, что "умные" счетчики автоматически передают показания оператору системы распределения, что упрощает учет потребления электроэнергии, помогает энергетикам оперативнее получать информацию о состоянии сети и анализировать потребление. Для клиентов это означает отсутствие необходимости регулярно передавать показания и более точный учет потребленной электроэнергии.

В компании напомнили, что установка "умных" счетчиков является частью проекта "Сети будущего", направленного на модернизацию энергетической инфраструктуры и внедрение технологий Smart Grid.