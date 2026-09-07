За неделю "ДТЭК" восстановил электроснабжение почти миллиона семей после обстрелов

С 31 августа по 6 сентября энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение почти для 1 млн семей в Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Киевской областях, которые оставались без света в результате российских атак.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С 31 августа по 6 сентября энергетики ДТЭК смогли полностью или частично восстановить электроснабжение жителям 596 населенных пунктов, лишившихся электричества в результате вражеских атак. Электричество снова доступно почти 1 млн семей", – говорится в нем.

Больше всего восстановлений за неделю пришлось на Одесскую область, где свет вернули более чем 366 тыс. семей. В Донецкой области электроснабжение восстановили почти для 360 тыс. домов.

В Днепропетровской области энергетики восстановили электроснабжение почти для 172 тыс. семей, а в Киевской – около 9 тыс. В целом специалистам удалось полностью или частично восстановить электроснабжение в 596 населенных пунктах.

Энергетики приступают к ремонтным работам сразу после получения разрешения и доступа к поврежденным объектам от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение почти 4,5 млн домов.