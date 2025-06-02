Части мужчин в Украине грозят штрафы и объявление в розыск с 5 июня: в чем причина

В Украине все граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, обязаны пройти военно-врачебную комиссию до 5 июня. Это касается мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

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В случае невыполнения этого требования, предусмотрена административная ответственность и объявления в розыск. OBOZ.UA рассказывает подробнее о том, что будет с теми, кто не пройдет ВВК до установленного срока.

Согласно закону № 3621-IX и изменениям, внесенным законом №4235-IX, до 5 июня 2025 года граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными к военной службе, обязаны пройти повторный медицинский осмотр для обновления своего статуса относительно пригодности к службе.

В случае невыполнения этого требования вовремя нарушителей ждет административная ответственность – штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Начальник отдела воинского учета и бронирования Житомирского областного ТЦК и СП Виктор Полторакин недавно отметил, что в случае игнорирования требований воинского учета такие лица могут автоматически попасть в розыск.

Он добавил, что пока разъяснения не было. Но был похожий момент, что граждане, которые не обновили в установленный срок данные, автоматически системой "Обериг" были заброшены в розыск.

"У представителя полиции, который останавливает человека и видит, что он в розыске есть основание остановить и доставить его в ТЦК для составления протокола, вынесения постановления и привлечения к админответственности", – пояснил представитель ТЦК.

Как пройти повторный медицинский осмотр

Чтобы получить направление на прохождение военно-врачебной комиссии, нужно лично обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту регистрации. Альтернативно это можно сделать через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста в мобильном приложении "Резерв+".

При обращении необходимо иметь при себе:

– паспорт гражданина Украины;

– военно-учетные документы;

– медицинские справки или другие документы, подтверждающие состояние здоровья.

Напомним, в Украине за уклонение от мобилизации предусмотрена ответственность – как административная, так и уголовная. Особенно суровое наказание грозит тем, кто без уважительной причины не появляется после получения повестки на отправку в учебную часть.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанным украинцам, которые имеют зафиксированные нарушения правил воинского учета, могут отказать в предоставлении брони. Основанием может стать неявка в ТЦК и СП в нужные сроки, необновление своих данных или статус "в розыске".

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