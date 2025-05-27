За ее судьбой следили тысячи людей: появились новые кадры с аистом Катей, которую Грицько выбросил из гнезда. Фото и видео

Аистенок, которого самец аистов Грицько выбросил из гнезда в Национальном природном парке "Пирятинский", сейчас находится в реабилитационном центре "Усадьба Нюшаник" на Киевщине. Его назвали Катруся.

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После осмотра ветеринаров и анализов установлено, что птица нуждается в лечении, но угрозы жизни нет. В сети появились новые кадры с "ребенком".

23 мая наблюдатели онлайн-трансляции из гнезда аистов в селе Леляки Полтавской области заметили, что самец вынес одного из птенцов из гнезда и оставил его в поле неподалеку. Известно, что это был самый молодой из пяти птенцов в паре аистов - Грицька и Одарки.

Зоологи объясняют подобное поведение как естественный механизм "отбора", когда аисты самостоятельно регулируют количество птенцов в зависимости от имеющихся ресурсов. Если птицы понимают, что не смогут прокормить всех, они избавляются от самых слабых.

После этого птенца доставили в Киев, где он прошел медицинский осмотр. Предварительно у него был диагностирован энтерит – воспаление слизистой оболочки тонкой кишки. Вероятной причиной могло стать то, что птенец наелся земли, возможно, в результате стресса или дефицита пищи. Окончательные результаты анализов (в частности, бактериального посева) еще ожидаются.

Сейчас Катруся находится на карантине и получает лечение в соответствии с назначениями ветеринаров.

В центре "Усадьба Нюшаник" птенцу предоставляют необходимый уход. Его кормят однодневными цыплятами - целыми, без измельчения, чтобы птица училась самостоятельно потреблять пищу. По словам работников центра, это важно для будущей адаптации к природной среде.

"Мы готовим аиста к жизни в природе, поэтому пищу не измельчаем, пусть самостоятельно справляется с пищей", – отметила Ирина Снопко.

Как сообщил научный сотрудник НПП "Пирятинский" Анатолий Подобайло, после завершения лечения и карантина Катрусю планируют переселить в группу других аистят. А когда птицы смогут летать, их всех выпустят в природу.

По словам специалистов, подобные случаи не являются редкостью в Украине - ежегодно наблюдают десятки и сотни ситуаций, когда птенцы требуют вмешательства человека из-за естественных механизмов "отсева" или внешних факторов.

"Таких случаев десятки каждый год в пределах Украины, может, сотни. Просто они остаются незамеченными. Продуцируется избыток потомков на тот случай, что, если будет достаточно ресурсов, все выживут. Но когда ресурсов недостаточно, то начинается "выбраковка" самого маленького, самого слабого, больного. Этот птенец последним вылупился", – рассказал ученый.

По словам Анатолия Подобайло, остальные птенцы в гнезде чувствуют себя хорошо, каждому стало перепадать больше пищи.

"Если не будет какой-то аномальной жары, то все будет хорошо. Кроме того, через некоторое время они подрастут до такого размера, что уже их просто так и не выбросишь", – рассказал ученый.

Напомним, исследователи нацпарка круглосуточно ведут видеонаблюдение за парой Одарки и Грицика, а также делятся изюминками из жизни птиц в соцсетях. Так, уже второй год подряд вся Украина восторженно наблюдает, как Одарка и Грицик на Полтавщине выводят птенцов.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 мая во время дронового удара РФ в Обуховском районе Киевской области погиб аист. Птица накрыла своим телом четырех птенцов, защищая их от опасности.

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