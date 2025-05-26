Находится на карантине: появились данные о состоянии аистенка Катруси, которую отец Грицик вынес из гнезда. Видео

Аистенок Катруся проходит лечение в реабилитационном центре для птиц "Усадьба Нюшаник" после того, как отец вынес ее из гнезда. У детеныша звездной пары аистов Одарки и Грицика ветеринары обнаружили в желудке землю, а также диагностировали воспаление.

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На карантине по назначению ветврачей птенец получает препараты для лечения. Об этом сообщили на Facebook-странице "Аист Грицько", опубликовав видео.

Отмечается, что у аистенка обнаружили энтерит – воспаление слизистой оболочки тонкого кишечника, которое может возникать из-за некачественной пищи, химических раздражителей или кишечных инфекций.

Специалисты отмечают, что Катруся чувствует себя хорошо, питается суточными цыплятами и мелкой рыбой.

"Лечится, ждем дополнительного исследования, чтобы определить, нужен ли ей антибиотик. Пока все идет как следует, она даже сегодня отдала пелетку – это непереваренные остатки пищи, которые являются признаком хорошего пищеварения у птиц", – рассказала в комментарии СМИ руководитель центра Ирина Снопко.

Напомним, что Катруся – самый молодой из пяти птенцов известной семьи аистов Одарки и Грицика, которые живут в Национальном природном парке "Пирятинский" в селе Леляки на Полтавщине. Исследователи нацпарка круглосуточно ведут видеонаблюдение за этой парой, а также делятся интересностями из жизни птиц в соцсетях. Так, уже второй год подряд вся Украина восторженно наблюдает, как Одарка и Грицик на Полтавщине выводит птенцов.

23 мая аист Грицик вынес Катрусю из гнезда и оставил в кукурузном поле в 100 метрах от "дома", но исследователи заметили это и спасли птенца, оказав ему необходимую помощь. Орнитологи объяснили., что аисты высаживают больше птенцов, чем могут выкормить, поэтому иногда избавляются от самых слабых ради выживания других.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 мая во время дронового удара РФ в Обуховском районе Киевщины погиб аист. Птица накрыла своим телом четырех птенцов, защищая их от опасности.

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