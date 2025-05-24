Накрыла своим телом птенцов: во время обстрела Киевщины погиб аист. Видео

Вследствие террористических атак РФ страдают не только украинцы, но и птицы. В пятницу, 23 мая, во время дронового удара в Обуховском районе Киевщины погиб аист, который накрыл своим телом четырех птенцов, защищая их от опасности.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Сейчас спасенными заботится местная жительница.

"К сожалению, сегодняшняя дроновая атака на Обуховщине, кроме разрушений человеческих домов, унесла жизнь и мамы-аиста в одном из сел нашей общины. Заботливая птица из последних сил накрыла своим телом четырех аистят. Возможно это и спасло им жизнь. Малышей сняли со столба. Их маму похоронили", – говорится в сообщении.

Отмечается, что птенцов к себе забрала местная жительница, которая приютила, ведь в птичьем приюте места на новых "крылатых пациентов", к сожалению, не нашлось. Специалист центра предоставила все необходимые консультации по уходу за птенцами аистов.

"К тому же, отец малышей несколько лет гуляет по территории Светланы, которая по возможности его подкармливала, ведь водоемов в том селе нет. В планах выпускать подрастающую малышню на общение к отцу, но пока об этом говорить рано, малым надо пережить стресс и набраться сил", - добавили в сообществе.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия модернизировала свои баллистические ракеты, которыми атакует Украину, иэто усложнило работу для систем противовоздушной обороны. В частности, для американских зенитных-ракетных комплексов MIM-104 Patriot, которые способны сбивать баллистику.

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