За день энергетики вернули свет в дома 33 тыс. семей после вражеских атак – ДТЭК

За последние сутки энергетики компании ДТЭК вернули свет более 33 тыс. семей Донетчины и Днепровщины, чьи дома были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении компании.

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Разрушения испытывает инфраструктура региона, повреждаются сети и оборудование.

"В течение 15 марта энергетики ДТЭК Донецкие электросети вернули электроснабжение в 2 района области. Снова со светом 1060 семьи региона", – отметили в компании.

Испытывает постоянные разрушения от российских оккупантов также Днепропетровская область. Здесь 15 марта ремонтные бригады ДТЭК вернули свет 32 692 семьям 5 районов Днепровщины.

Напомним, в феврале энергетикам ДТЭК Ринату Ахметову удалось возобновить электроснабжение почти в 650 тыс. домов украинцев, обесточенных из-за обстрелов в Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Киевской областях и Киеве.