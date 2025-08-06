Яблочный спас или Преображение Господне: суть праздника

По новоюлианскому календарю, по которому живет Православная церковь Украины, 6 августа ежегодно отмечается Преображение Господне. В народе его еще называют Яблочным Спасом.

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Чему посвящен этот праздник и каковы его основные традиции, рассказывает OBOZ.UA. Объясняем также, что принято освящать на Второй Спас в церквях, а что делать на праздник нельзя.

Что празднуют в день Яблочного Спаса

Праздник Преображения Господня входит в число 12 крупнейших торжеств в календаре православной церкви. В этот день чествуют событие, когда Христос на горе Фавор явил свою божественную суть перед тремя учениками — Петром, Иаковом и Иоанном. Его лицо засияло ослепительным светом, а одежда стала белоснежной. Это было духовное открытие славы божьей, воплощенной во Христе, которое дало ученикам силу выдержать будущие страдания и смерть Спасителя, вселило надежду на его воскресение.

Народное значение Яблочного Спаса

В народе Яблочный Спас символизирует завершение лета и переход к осени. Он считается праздником первого урожая, особенно яблок — отсюда и название. По народным представлениям, с этого дня в природе начинаются неотвратимые изменения: ночи становятся длиннее, а в воздухе чувствуется первая осенняя прохлада. Также верили, что души умерших родственников в этот день сходят на землю и "пробуют" освященные яблоки, поэтому часть урожая всегда жертвовали нуждающимся или оставляли на могилах.

Что принято освящать в день Яблочного Спаса

Конечно, в корзину, которую на праздник Преображения несут в церковь, обязательно клали именно яблоки. Они символизируют достаток, благополучие, благодарность за урожай и благословение на следующий год. Вот что еще можно принести на обряд освящения:

фрукты нового урожая – груши, виноград, сливы, персики и т.д;

мед, хлеб, колоски пшеницы — как знак благодарности за дары земли;

травы или цветы.

Традиции Яблочного Спаса

В народе считается, что до Преображения нельзя есть яблоки, особенно детям. Только после освящения нового урожая потреблять эти фрукты не является грехом. Поэтому яблоки в церковь несли в корзине, торжественно украшенной вышитым рушником.

После службы семья собирается за столом и употребляет плоды нового урожая. Часть раздают бедным, дарят родственникам и соседям. Это делается, чтобы сад хорошо уродил и на следующий год.

Что нельзя делать в день Яблочного Спаса

Поскольку Преображение Господне является одним из главных праздников церковного календаря, любая работа в праздничный день находится под запретом. Этот день нужно посвятить молитве и благодарности.

Также на Яблочный Спас не годится отказывать в помощи нуждающимся. Считается, что это закрывает урожай и счастье на год.

И, конечно, нельзя устраивать ссоры, сплетни, проклинать кого-то. Каждое слово, сказанное в праздник, "падает в землю, как семя". Добрые слова обернутся добром, а злые принесут беду.

Ранее OBOZ.UA публиковалкалендарь всех церковных праздников на август 2025 года.

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