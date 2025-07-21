Какие церковные праздники в августе: новый календарь
Даже после перехода Православной церкви Украины на новый календарь, август остался месяцем, когда отмечается много важных религиозных праздников. Так на этот месяц приходятся Спас, Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.
В какие дни теперь празднуют эти и другие августовские даты, разбирался OBOZ.UA. По сравнению со старым календарем, они все сместились на 13 дней назад.
Самые большие церковные праздники в августе 2025 года
Немало важных религиозных праздников и в дальнейшем отмечают православные Украины в августовские дни. К ним относят:
- 1 августа — перенесение Честного Креста; мучеников Макавейских; Маковея (Медовый Спас);
- 6 августа — Преображение Господне; Яблочный Спас;
- 15 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
- 16 августа — Ореховый Спас;
- 29 августа — Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя.
Все церковные праздники в августе 2025 года
В общем, на каждый день августа приходится чествование какого-то святого или какой-либо религиозный праздник. Полный обновленный церковный календарь на месяц теперь имеет такой вид:
- 1 августа — перенесение Честного Креста; мучеников Макавейских; Маковея (Медовый Спас);
- 2 августа — перенесение мощей первомученика Стефана;
- 3 августа — преподобных Исаакия, Далмата и Фавста;
- 4 августа — семерых мучеников Эфесских; преподобномученицы Евдокии;
- 5 августа — предпразднство Преображения Господня; мученика Евсигния;
- 6 августа — Преображение Господне; Яблочный спас;
- 7 августа — преподобного мученика Дометия;
- 8 августа — святого исповедника Эмилияна; мучеников Елевтерия и Леонида;
- 9 августа — апостола Матфея;
- 10 августа — мученика Лаврентия, архидиакона;
- 11 августа — мученика Евпла;
- 12 августа — святых мучеников Фотия и Аникиты;
- 13 августа — отдание Преображения; преподобного Максима исповедника;
- 14 августа — предпразднство Успения Пресвятой Богородицы; перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского;
- 15 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
- 16 августа — Ореховый Спас; Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа; мученика Диомида;
- 17 августа — мученика Мирона;
- 18 августа — мучеников Флора и Лавра;
- 19 августа — мученика Андрея Стратилата и других;
- 20 августа — пророка Самуила;
- 21 августа — апостола Фаддея; святой мученицы Вассы;
- 22 августа — мучеников Агатоника, Севериана и других;
- 23 августа — отдание Успения Пресвятой Богородицы; мученика Луппа; священномученика Иринея Лионского;
- 24 августа — священномученика Евтихия;
- 25 августа — апостола Тита; святого апостола Варфоломея;
- 26 августа — мучеников Андрияна и Натальи;
- 27 августа — преподобного Пимена;
- 28 августа — преподобного Моисея Мурина; Августина Иппонского;
- 29 августа — Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя;
- 30 августа — Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских;
- 31 августа — Возложение Пояса Пресвятой Богородицы.
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