Какие церковные праздники в августе: новый календарь

Даже после перехода Православной церкви Украины на новый календарь, август остался месяцем, когда отмечается много важных религиозных праздников. Так на этот месяц приходятся Спас, Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.

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В какие дни теперь празднуют эти и другие августовские даты, разбирался OBOZ.UA. По сравнению со старым календарем, они все сместились на 13 дней назад.

Самые большие церковные праздники в августе 2025 года

Немало важных религиозных праздников и в дальнейшем отмечают православные Украины в августовские дни. К ним относят:

1 августа — перенесение Честного Креста; мучеников Макавейских; Маковея (Медовый Спас);

— перенесение Честного Креста; мучеников Макавейских; Маковея (Медовый Спас); 6 августа — Преображение Господне; Яблочный Спас;

— Преображение Господне; Яблочный Спас; 15 августа — Успение Пресвятой Богородицы;

— Успение Пресвятой Богородицы; 16 августа — Ореховый Спас;

— Ореховый Спас; 29 августа — Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

Все церковные праздники в августе 2025 года

В общем, на каждый день августа приходится чествование какого-то святого или какой-либо религиозный праздник. Полный обновленный церковный календарь на месяц теперь имеет такой вид:

1 августа — перенесение Честного Креста; мучеников Макавейских; Маковея (Медовый Спас);

— перенесение Честного Креста; мучеников Макавейских; Маковея (Медовый Спас); 2 августа — перенесение мощей первомученика Стефана;

— перенесение мощей первомученика Стефана; 3 августа — преподобных Исаакия, Далмата и Фавста;

— преподобных Исаакия, Далмата и Фавста; 4 августа — семерых мучеников Эфесских; преподобномученицы Евдокии;

— семерых мучеников Эфесских; преподобномученицы Евдокии; 5 августа — предпразднство Преображения Господня; мученика Евсигния;

— предпразднство Преображения Господня; мученика Евсигния; 6 августа — Преображение Господне; Яблочный спас;

— Преображение Господне; Яблочный спас; 7 августа — преподобного мученика Дометия;

— преподобного мученика Дометия; 8 августа — святого исповедника Эмилияна; мучеников Елевтерия и Леонида;

— святого исповедника Эмилияна; мучеников Елевтерия и Леонида; 9 августа — апостола Матфея;

— апостола Матфея; 10 августа — мученика Лаврентия, архидиакона;

— мученика Лаврентия, архидиакона; 11 августа — мученика Евпла;

— мученика Евпла; 12 августа — святых мучеников Фотия и Аникиты;

— святых мучеников Фотия и Аникиты; 13 августа — отдание Преображения; преподобного Максима исповедника;

— отдание Преображения; преподобного Максима исповедника; 14 августа — предпразднство Успения Пресвятой Богородицы; перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского;

— предпразднство Успения Пресвятой Богородицы; перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского; 15 августа — Успение Пресвятой Богородицы;

— Успение Пресвятой Богородицы; 16 августа — Ореховый Спас; Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа; мученика Диомида;

— Ореховый Спас; Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа; мученика Диомида; 17 августа — мученика Мирона;

— мученика Мирона; 18 августа — мучеников Флора и Лавра;

— мучеников Флора и Лавра; 19 августа — мученика Андрея Стратилата и других;

— мученика Андрея Стратилата и других; 20 августа — пророка Самуила;

— пророка Самуила; 21 августа — апостола Фаддея; святой мученицы Вассы;

— апостола Фаддея; святой мученицы Вассы; 22 августа — мучеников Агатоника, Севериана и других;

— мучеников Агатоника, Севериана и других; 23 августа — отдание Успения Пресвятой Богородицы; мученика Луппа; священномученика Иринея Лионского;

— отдание Успения Пресвятой Богородицы; мученика Луппа; священномученика Иринея Лионского; 24 августа — священномученика Евтихия;

— священномученика Евтихия; 25 августа — апостола Тита; святого апостола Варфоломея;

— апостола Тита; святого апостола Варфоломея; 26 августа — мучеников Андрияна и Натальи;

— мучеников Андрияна и Натальи; 27 августа — преподобного Пимена;

— преподобного Пимена; 28 августа — преподобного Моисея Мурина; Августина Иппонского;

— преподобного Моисея Мурина; Августина Иппонского; 29 августа — Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя;

— Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя; 30 августа — Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских;

— Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских; 31 августа — Возложение Пояса Пресвятой Богородицы.

— Возложение Пояса Пресвятой Богородицы. Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда теперь в Украине отмечают День медика – от советской даты решили отказаться.

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