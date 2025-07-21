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Какие церковные праздники в августе: новый календарь

Юлия Потерянко
Новости. Общество
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Какие церковные праздники в августе: новый календарь

Даже после перехода Православной церкви Украины на новый календарь, август остался месяцем, когда отмечается много важных религиозных праздников. Так на этот месяц приходятся Спас, Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.

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В какие дни теперь празднуют эти и другие августовские даты, разбирался OBOZ.UA. По сравнению со старым календарем, они все сместились на 13 дней назад.

Самые большие церковные праздники в августе 2025 года

Немало важных религиозных праздников и в дальнейшем отмечают православные Украины в августовские дни. К ним относят:

  • 1 августа — перенесение Честного Креста; мучеников Макавейских; Маковея (Медовый Спас);
  • 6 августа — Преображение Господне; Яблочный Спас;
  • 15 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
  • 16 августа — Ореховый Спас;
  • 29 августа — Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

Все церковные праздники в августе 2025 года

В общем, на каждый день августа приходится чествование какого-то святого или какой-либо религиозный праздник. Полный обновленный церковный календарь на месяц теперь имеет такой вид:

  • 1 августа — перенесение Честного Креста; мучеников Макавейских; Маковея (Медовый Спас);
  • 2 августа — перенесение мощей первомученика Стефана;
  • 3 августа — преподобных Исаакия, Далмата и Фавста;
  • 4 августа — семерых мучеников Эфесских; преподобномученицы Евдокии;
  • 5 августа — предпразднство Преображения Господня; мученика Евсигния;
  • 6 августа — Преображение Господне; Яблочный спас;
  • 7 августа — преподобного мученика Дометия;
  • 8 августа — святого исповедника Эмилияна; мучеников Елевтерия и Леонида;
  • 9 августа — апостола Матфея;
  • 10 августа — мученика Лаврентия, архидиакона;
  • 11 августа — мученика Евпла;
  • 12 августа — святых мучеников Фотия и Аникиты;
  • 13 августа — отдание Преображения; преподобного Максима исповедника;
  • 14 августа — предпразднство Успения Пресвятой Богородицы; перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского;
  • 15 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
  • 16 августа — Ореховый Спас; Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа; мученика Диомида;
  • 17 августа — мученика Мирона;
  • 18 августа — мучеников Флора и Лавра;
  • 19 августа — мученика Андрея Стратилата и других;
  • 20 августа — пророка Самуила;
  • 21 августа — апостола Фаддея; святой мученицы Вассы;
  • 22 августа — мучеников Агатоника, Севериана и других;
  • 23 августа — отдание Успения Пресвятой Богородицы; мученика Луппа; священномученика Иринея Лионского;
  • 24 августа — священномученика Евтихия;
  • 25 августа — апостола Тита; святого апостола Варфоломея;
  • 26 августа — мучеников Андрияна и Натальи;
  • 27 августа — преподобного Пимена;
  • 28 августа — преподобного Моисея Мурина; Августина Иппонского;
  • 29 августа — Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя;
  • 30 августа — Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских;
  • 31 августа — Возложение Пояса Пресвятой Богородицы.
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