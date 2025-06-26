'Я просто не верю': эмоциональные кадры общения освобожденного защитника с родными. Видео

В четверг, 26 июня, в Украину из Российской Федерации вернулась очередная часть наших защитников. Большинство военных были в плену с 2022 года.

Видео дня

Один из эмоциональных кадров общения освобожденного защитника с родными было зафиксировано на видео. Его опубликовал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Да, я вернулся!" – с радостью сказал защитник.

Разговаривая с родными, его близкие просто не могли поверить, что плен уже позади и он, наконец, вернулся домой.

"Искренние эмоции от новости, что близкий человек – наконец дома, в Украине, освобожден из плена. Должны вернуть всех", – говорится в подписи к видео.

Стоит отметить, что впереди у освобожденных воинов – длительная реабилитация. Государство позаботится об их медицинской, психологической и социальной поддержке.

Напомним, что 26 июня между Украиной и РФ состоялся новый обмен пленными. Домой вернулись воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них были в плену с 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня Украина и РФ обменялись военнопленными. Ожидается, что большой обмен в формате "всех на всех" по результатам переговоров с РФ в Стамбуле пройдет в несколько этапов и продлится в конце июня. Домой вернулись раненые и тяжелораненые, а также самые молодые бойцы в возрасте до 25 лет.

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