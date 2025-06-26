Большинство были в плену с 22-го года: состоялся обмен пленными между Украиной и РФ. Фото и видео

В четверг, 26 июня, между Украиной и РФ состоялся новый обмен пленными. Домой вернулись воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них были в плену с 2022 года.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. "Продолжаем обмены, еще один этап", – написал он, а также обнародовал фото возвращенных защитников.

По словам президента, сейчас домой возвращаются воины ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы.

Большинство из них были в плену с 2022 года.

"Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом", – заявил он.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) рассказали, что возвращение группы украинских защитников из российского плена стало продолжением большого обмена в соответствии со Стамбульскими договоренностями.

По поручению президента возвращена на Родину группа защитников в возрасте до 25 лет, а также защитников, получивших ранения и имеющих проблемы со здоровьем, говорится в сообщении.

В частности, домой вернулись военные Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШВ, Сил ТрО, бойцы Нацгвардии Украины и ГПСУ.

Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя.

"Специфика сегодняшнего этапа обмена – удалось вернуть домой молодых воинов. Самому молодому Защитнику – 24 года и он попал в плен во время обороны Мариуполя в апреле 2022 года, в возрасте 21-го года", – рассказали в КШППВ.

Также удалось освободить из неволи нацгвардейцев, охранявших ЧАЭС.

Самому старшему возвращенному ныне воину – 62 года.

Среди освобожденных также есть офицеры.

Освобожденные украинцы защищали страну на Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском направлениях.

Они пройдут медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.

В Координационном штабе заверили, что продолжают работу и пообещали следующий этап освобождения украинских пленных в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня Украина и РФ обменялись военнопленными. Ожидается, что большой обмен в формате "всех на всех" по результатам переговоров с РФ в Стамбуле пройдет в несколько этапов и продлится в конце июня. Домой вернулись раненые и тяжелораненые, а также самые молодые бойцы в возрасте до 25 лет.

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