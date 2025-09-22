'Я открываю дверь в спальню, а комнаты нет': Надежда из Запорожья рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

11 ноября 2024 года стало для семьи Федоровых самым страшным днем в жизни. Российская ракета разрушила их дом. Удар вражеского КАБа пришелся прямо в спальню, где спали отец Роман и маленький Миша. Недавно мальчик прошел курс физической реабилитации и психологического восстановления, организованный Фондом Рината Ахметова. А его мама, Надежда, поделилась историей семьи с Музеем "Голоса Мирных".

"Я даже не поняла, что происходит. Все вокруг разрушается, сыпется, пол обваливается, всюду дым. Открываю дверь в спальню – а комнаты нет. Я начинаю кричать и слышу голос дочери: она кричит: "Мама, здесь сыплется потолок!"", – со слезами на глазах рассказывает женщина.

Муж Роман остался под завалами вместе с сыном. Надежда вспоминает, как вдруг из-под руин раздался его голос: "Я здесь... и слышу стон Миши". Тогда четырехлетнего мальчика достали полуживым. Он не кричал – только тихо стонал от боли. По дороге в больницу ребенок потерял сознание. Врачи диагностировали у Миши тяжелые ранения головы и туловища, ушибы мозга и легких. Состояние было критическое.

"Он не мог дышать, потому что имел контузию внутренних органов. Была открытая черепно-мозговая травма. Недавно мы приходили на осмотр, чтобы проверить, как приживается имплант. Врачи сказали: это настоящее чудо, что он выжил. Я ответила: он характером в маму пошел – такой же упрямый. Наверное, именно это упрямство и помогло ему выжить, потому что он очень хотел жить", – говорит Надежда.

До трагедии Миша имел статус лица с инвалидностью I группы. После полученных ранений его состояние значительно усложнилось: мальчик стал очень возбудимым и временно перестал разговаривать. Мама Надежда говорит: впереди у него еще долгий путь восстановления, но семья не теряет надежды на лучшее.

