'Я невероятно верю в нашу страну, в людей': 18-летняя Настя с Донетчины доверила свою историю Музею 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Для Насти из Красногоровки серьезные испытания начались в 2014 году, когда она была еще ребенком Одно из самых ярких воспоминаний тех дней, как она с семьей выбегала в поле во время бомбежки. Свою историю Настя доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Ее родной город Красногоровка с 2014 года оказался в серой зоне под постоянными обстрелами. Начало полномасштабного вторжения в 2022 году только усилило опасность. Настя вспоминает, как спрашивала взрослых, что будет дальше. Информации вокруг было много, и она часто была противоречивой. Но девушка интуитивно понимала, на чьей стороне правда. Принять себя как россиянку она не могла, хотя понимала: впереди тяжелые времена.

"Сначала свет выключали на короткое время, потом началась нехватка воды. А дальше страна-агрессор начала бомбардировку, обвинив в этом Украину. В голове вихрем проносились мысли: "Где? Не было такого. Почему они говорят, что есть?" Мы в это не верили и решили уезжать", – рассказывает Настя.

Семья переезжала несколько раз: сначала во Львов, а потом поселилась в Киевской области. Там Настя увидела места, напомнившие ей родную Красногоровку. К примеру, маленький книжный магазин будто с ее детства. Но все это теперь только в воспоминаниях, потому что от Красногоровки почти ничего не осталось. Буча, куда окончательно переехала семья, стала для девушки новым домом.

Настя хорошо понимает, через что прошли жители этого городка, который весной 2022 года стал известным всему миру драмой оккупации. Ее знакомые были в плену, прятались в укрытиях, спасались как могли. Пройдя через ужас войны, девушка уверена: со злом надо бороться.

"Для меня Буча стала родным городом. В значительной степени – из-за людей. Вообще я невероятно верю в нашу страну, в людей. Они знают, что Украина — это их дом, их Родина, их все. Все будет хорошо и в нашу пользу", – говорит Настя.

История Насти – здесь.

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