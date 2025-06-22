'Вышла замуж за курсанта': умерла жена экс-командующего Воздушных сил ВСУ

В субботу, 21 июня, стало известно о том, что умерла жена генерал-лейтенанта Николая Олещука. Он является экс-командующим Воздушных сил ВСУ.

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Об этом сам военный сообщил в Facebook. Сейчас детали смерти и причины Николай Олещук не озвучил.

"Сегодня ушел из жизни самый дорогой для меня человек! Вышла замуж за курсанта и стала для меня настоящим боевым генералом! Спасибо, что всегда была рядом! Спасибо всем, кто поддерживал и оказывал помощь в трудный период! Спасибо врачам, которые боролись за жизнь до последнего!" – говорится в заметке.

Комментаторы под заметкой выразили соболезнования Николаю Олещуку.

Стоит отметить, что у пары есть двое детей – дочь и сын.

Ранее стало известно о том, что в Здолбунове, Ровенская область, 21 июня умер освобожденный из российского плена украинский военный Сергей Добровольский. Воину было всего 43 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Лешан. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 сентября 2024 года.

Также на фронте в результате удара барражирующим боеприпасом погиб военный из села Фасова Киевской области Андрей Свириденко. Сердце храброго украинского воина остановилось 11 июня.

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