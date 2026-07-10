Вышла книга «Дневник Екатерины Савенко»: личные записи жительницы Мариуполя, сделанные в период российской осады

В украинских книжных магазинах появился "Дневник Екатерины Савенко" – документальное издание, созданное на основе личного дневника погибшей жительницы Мариуполя, который она вела во время российской осады города весной 2022 года.

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История Екатерины Савенко уже привлекла внимание международной аудитории: о ней рассказало британское издание The Sun, а Польское радио подготовило четырёхсерийный подкаст с чтением отрывков из дневника в исполнении польской актрисы.

42-летняя Екатерина Савенко была матерью, женой, работницей металлургического предприятия и жительницей Мариуполя. Она начала вести дневник 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения России в Украину. В 34 записях Екатерина фиксировала жизнь своей семьи, соседей и города во время осады: обстрелы, разрушения, поиски воды и еды, жизнь в подвалах, страх, усталость, а также моменты взаимной поддержки, заботы о близких и попытки сохранить человечность.

29 марта 2022 года в результате обстрела погиб муж Екатерины – Виталий. Сама женщина получила тяжелые ранения и попала в больницу. Уцелевшей рукой она написала в телефоне просьбу к дочери спасти дневник. После пожара в больнице Екатерине удалось выбраться из здания, однако 4 апреля 2022 года она скончалась на руках у матери в подвале дома.

Семья выполнила её просьбу и сохранила записи, которые впоследствии передали в Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Эти записи легли в основу книги.

"Мама до последнего хотела, чтобы мир узнал, что на самом деле происходило в Мариуполе. Она вела эти записи среди обстрелов, страха и неизвестности, но даже тогда думала не только о себе – она хотела сохранить правду о людях, переживавших осаду. Для нашей семьи эта книга – возможность исполнить её просьбу и сделать так, чтобы её голос продолжал звучать", – рассказала дочь Екатерины Савенко Надежда Савенко.

В 2024 году дневник был впервые опубликован онлайн на сайте музея "Голоса мирных". А 6 июля 2026 года он вышел в полной версии отдельной книгой на украинском языке – по инициативе и при поддержке Фонда Рината Ахметова, Музея "Голоса мирных" и Группы "Метинвест".

"Музей "Голоса мирных" работает со свидетельствами гражданских лиц, ведь именно они сохраняют опыт войны в человеческом измерении. Дневник Екатерины Савенко является особенным для нашего архива: он был написан во время осады, в реальном времени, без знания финала. Издание книги позволяет этому свидетельству выйти за пределы архива и стать частью общественной памяти о Мариуполе. Не только в Украине, но и во всем мире. Уже сейчас мы в Фонде работаем над изданием дневника Екатерины за рубежом. Наша цель – чтобы этот дневник стал всемирным свидетельством об этой войне, как дневник Анны Франк – о Второй мировой", – отмечает Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Над книгой работали историки, правозащитники и редакторы, чтобы сохранить документальную точность текста и в то же время не заглушить голос автора. Предисловия написали лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук и бывший глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович. Исторический редактор издания – Евгений Монастырский, аспирант кафедры истории Гарвардского университета, преподаватель Киевской школы экономики. Иллюстрации – Антона Логова.

Подробнее о "Дневнике Екатерины Савенко", истории его создания и новостях проекта – в официальных соцсетях: Facebook (@savenko.diary), Instagram (@savenko.diary) и TikTok (@savenko.diary). Официальная страница проекта.

Приобрести книгу можно на сайте издательства ИРИО, а также в крупнейших книжных сетях Украины – "Книгарня Е", Readeat, ЦУМ, Yakaboo, MEGOGO Books и партнерских книжных магазинах.