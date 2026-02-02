Выполнял боевое задание на Донбассе: от полученных на фронте ранений скончался капитан Юрий Орсуляк со Львовщины. Фото

Война против российских захватчиков унесла жизнь полицейского из Львовской области Юрия Орсуляка. Он получил тяжелые ранения и ожоги, выполняя боевое задание на Донетчине. Врачи в Украине и за рубежом боролись за жизнь 35-летнего капитана полиции, однако его сердце остановилось 30 января 2026 года.

Видео дня

Жизнь защитника оборвалась в клинике в Германии, из родных у павшего воина остались жена, дочь, мама и брат. Об этом сообщили в Дрогобычском городском совете и в Национальной полиции Украины.

Что известно о погибшем защитнике

Юрий Орсуляк родился 22 июля 1990 года. Проживал в Стебнике. Учился в Стебницкой СОШ №18, а затем – в Кропивницком университете внутренних дел.

С 2011 года Юрий работал в Трускавецком отделении полиции. Был женат, вместе с женой воспитывал дочь.

С июня 2024 года мужчина стал на защиту Украины, выполнял боевые задачи в составе спецподразделения полиции КОРД. Капитан был инспектором отделения поддержки батальона полиции особого назначения КОРД (стрелковый) Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Во время выполнения защитниками Украины боевого задания в городе Константиновка Краматорского района в бронетранспортер, в котором находился полицейский, попал FPV-дрон. Юрий получил тяжелые ранения и ожоги тела.

После оказания первой необходимой медицинской помощи бойца транспортировали для дальнейшего лечения в одно из медицинских учреждений Германии, где он, несмотря на усилия медиков, 30 января умер от полученных ранений.

"Юрий Орсуляк был профессиональным, ответственным и верным своему делу правоохранителем. У погибшего остались жена, десятилетняя дочь, мать и брат. Руководство полиции Львовщины и побратимы выражают искренние соболезнования родным и близким правоохранителя по поводу невосполнимой утраты", – сказано в сообщении.

О времени прибытия траурного кортежа с телом Героя и проведения чина похорон в горсовете пообещали сообщить дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, война унесла жизнь еще одного украинского защитника с Днепропетровщины. 24 января 2026 года на Харьковском направлении погиб Александр Гуренко – житель Лозоватской громады Криворожского района.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!