'Был настоящей опорой для семьи': на войне погиб защитник с Днепропетровщины. Фото

Война унесла жизнь еще одного украинского защитника с Днепропетровщины. 24 января 2026 года на Харьковском направлении погиб Александр Гуренко – житель Лозоватской громады Криворожского района.

Дома его ждали родители, брат и жена. О гибели воина сообщила Лозоватская сельская громада на Facebook-странице.

Александр Васильевич Гуренко был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины 14 ноября 2024 года. Во время службы он получил военную квалификацию мастера отделения перехватчиков беспилотных летательных аппаратов и выполнял боевые задачи на разных направлениях, где шли интенсивные бои.

Защитник погиб в сложной боевой обстановке вблизи села Новониколаевка Купянского района Харьковской области, защищая Украину от российской агрессии. Александру было 38 лет.

Побратимы и земляки вспоминают его как ответственного, выносливого и надежного воина, который до последнего оставался в строю. У Героя остались родители, брат и жена. Громада готовится попрощаться с павшим Защитником и почтить его память. Вечная слава и почет Александру Гуренко.

Ранее OBOZ.UА сообщал, что в больнице от полученных во время защиты Украины травм умер военный из поселка Бабинцы Киевской области Игорь Хромец. Сердце воина остановилось 22 января.

